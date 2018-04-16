23−25 апреля в Москве пройдет бизнес-форум Synergy Insight
Каждая из приглашенных знаменитостей выступит с 30-минутным монологом, поделится своим опытом и предложит аудитории яркую идею, которая позволит слушателям по-новому взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения.
По сложившейся традиции, форум пройдет в зале «Крокус Сити Xoлле», где соберутся 6 000 участников.
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На форуме выступят:
актер театра и кино, общественный деятель Константин Хабенский,
тележурналист и ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов,
телеведущий и автор документальных фильмов Владимир Соловьев,
российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский,
телеведущий и продюсер проекта «Наша Russia» Гарик Мартиросян,
генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки.
«Предпринимателя, действующего в современных реалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос»,
- космонавт Сергей Рязанский.
Одним из спикеров будет российский космонавт, который в 2014 году вынес в безвоздушное пространство олимпийский факел — Сергей Рязанский, герой Российской Федерации. «Сегодня бизнесмен, как и астронавт, сталкивается с колоссальной нагрузкой и должен в считанные секунды суметь принять правильное решение, полагаясь только на себя. Самое главное в этот момент — поверить в себя и свои силы, и именно об этом я расскажу на Synergy Insight Forum».
Отнюдь не только предприниматели получают от «Синергии» приглашение выступить на форуме. По словам организаторов, главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфере деятельности. Так, в предыдущем году одним из спикеров Synergy Insight Forum стал Иван Ургант, который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает в бизнесе и жизни.
«Синергия» — первая бизнес-школа в России и СНГ — была основана в 1988 году. На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено 6 престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA. Школа имеет филиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам Executive Education на английском языке.