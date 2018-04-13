«Время фанка» на Радио Jazz
Слово «funk» — жаргонное, оно означает «танцевать так, чтобы сильно взмокнуть». Оно вошло в обиход лет 50 назад: его частенько произносили музыканты, обращаясь со сцены к публике.
Фанк-музыку можно узнать по танцевальным, «качовым» ритмам и переходящему в крик вокалу. Правда, лучше один раз услышать его самому.
Oб этом удивительном жанре рассказывает ведущий программы «Ритмы» на Радио Jazz — Анатолий Айс:
«Описать словами, что такое фанк, довольно сложно. Если обратиться к музыкальной терминологии, то «фанк» или «фанки» был стилем игры джазменов. Хард-боп, например, часто называли «фанки». Ну а если посмотреть на фанк со стороны его эмоциональной оставляющей, то стоит немного углубиться в историю африканской музыки.
В обиходе африканцев слово фанк обозначало запах тела в момент сексуального возбуждения. Подобное же возбуждение испытывает человек и в танце. В африканской культуре музыка и танец — неразделимы. Так что там, где звучит фанк — всегда происходят танцы».
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