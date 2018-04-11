  • Из чего состоит зубная паста?
  • Из чего состоит зубная паста?
  • Из чего состоит зубная паста?
Калейдоскоп

Из чего состоит зубная паста?

Какие современные технологии и разработки позволяют эффективно поддерживать здоровье полости рта? Отвечает кандидат медицинских наук Светлана Закирова.
11 апреля 2018 в 13:41
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На здоровье зубов влияют разные факторы — образ жизни и питания, вредные привычки, наследственность. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что при правильной профилактике и качественной гигиене полости рта, можно избежать многих проблем — и существенно сократить затраты на лечение.

Светлана Закирова — кандидат биологических наук и директор Научно-исследовательского отдела компании Splat — рассказывает о том, что входит в состав зубной пасты (и почему).

— Разработчики постоянно находятся в поиске новых формул и компонентов, таких как безопасные для зубов абразивы, отбеливающие ферменты, вещества, которые взаимодействуют с микробиотой в полости рта и так далее.

У нашей компании есть 14 российских и зарубежных патентов.

Одной из таких разработок является система Sp White System, которая сейчас есть во многих пастах Slat, а также ее более современный вариант — Sp White System Bio, которая будет использоваться в новых продуктах. Уже сейчас усовершенствованную систему можно найти в новинках — пастах Sensitive Ultra и Sensitive White.

  • Из чего состоит зубная паста?

Sp White System Bio — это комплекс компонентов для безопасного очищения эмали, заботе о здоровье ротовой полости, укрепления эмали. Рассмотрим поподробнее компоненты, которые в него входят.

Самый интересный и инновационный компонент — лизат бифидобактерий. Бифидобактерии уже давно применяются в качестве иммуномодулирующих компонентов, и лекарства, содержащие их, у всех на слуху.

Но использование полезных бактерий в средствах для ухода за полостью рта — это настоящая инновация, причем впервые в состав пасты включен лизат сразу трех пробиотических микроорганизмов.

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