Из чего состоит зубная паста?
На здоровье зубов влияют разные факторы — образ жизни и питания, вредные привычки, наследственность. Но большинство специалистов сходятся во мнении, что при правильной профилактике и качественной гигиене полости рта, можно избежать многих проблем — и существенно сократить затраты на лечение.
Светлана Закирова — кандидат биологических наук и директор Научно-исследовательского отдела компании Splat — рассказывает о том, что входит в состав зубной пасты (и почему).
— Разработчики постоянно находятся в поиске новых формул и компонентов, таких как безопасные для зубов абразивы, отбеливающие ферменты, вещества, которые взаимодействуют с микробиотой в полости рта и так далее.
У нашей компании есть 14 российских и зарубежных патентов.
Одной из таких разработок является система Sp White System, которая сейчас есть во многих пастах Slat, а также ее более современный вариант — Sp White System Bio, которая будет использоваться в новых продуктах. Уже сейчас усовершенствованную систему можно найти в новинках — пастах Sensitive Ultra и Sensitive White.
Sp White System Bio — это комплекс компонентов для безопасного очищения эмали, заботе о здоровье ротовой полости, укрепления эмали. Рассмотрим поподробнее компоненты, которые в него входят.
Самый интересный и инновационный компонент — лизат бифидобактерий. Бифидобактерии уже давно применяются в качестве иммуномодулирующих компонентов, и лекарства, содержащие их, у всех на слуху.
Но использование полезных бактерий в средствах для ухода за полостью рта — это настоящая инновация, причем впервые в состав пасты включен лизат сразу трех пробиотических микроорганизмов.
Дело в том, что живые бактерии использовать в пасте нельзя — они все равно погибнут. Поэтому мы включили в состав новых средств бактериальные лизаты — это частицы бактерий, разрушенных ультразвуком, но сохраняющие полезные свойства этих бактерий. Кроме того, в отличие от живых пробиотиков, лизаты не синтезируют кислоту, а значит не создают кариесогенную среду в полости рта.
Действие бактериальных лизатов кратко можно описать так: они «настраивают» работу иммунных клеток таким образом, чтобы те «думали», что во рту преобладает нормальная флора. При этом снижается воспалительная активность этих клеток, что препятствует развитию гингивита и пародонтита.
Помимо этого, в лизатах содержатся бактериоцины — молекулы, с помощью которых бифидобактерии подавляют только патогенную микрофлору полости рта,
Отдельным преимуществом бактериальных лизатов является то, что в отличие от живых пробиотиков, они неспособны переносить гены устойчивости к антибиотикам.
Другой инновационный компонент системы — аморфный цинкозамещенный гидроксиапатит. Гидроксиапатит часто используется в средствах для ухода за зубами, поскольку это минерал, из которого состоят кости и зубы. Он способен глубоко проникать в микротрещины на эмали, закупоривая их, и тем самым восстанавливать зуб, подобно пломбе. Но в отличие от обычного гидроксиапатита, в основе которого только кальций, в зубных пастах Slat используется наногидроксиапатит, в который, помимо кальция, добавлен магний и цинк.
Благодаря этому система Sp White System Bio, не только восстанавливает структуру эмали, но также выполняет противовоспалительную и заживляющую функции.
Силика, или диоксид кремния, — главная составляющая песка, она используется в большинстве зубных паст во всем мире в качестве абразивного компонента. Однако в наших зубных пастах используется не песок, а округлые частицы силики Sorbosil размером в несколько микрометров. Они эффективно удаляют налет, не травмируя эмаль, а за счет своего полирующего действия придают зубам гладкость и блеск.
Бромелаин — фермент ананаса, который расщепляет налет, позволяя легко и безопасно очистить эмаль.
PVP образует пленку на поверхности очищенного зуба и защищает ее от окрашивающих веществ и вредных бактерий.
Таким образом, система Sp White System Bio комплексно очищает и осветляет эмаль зубов, защищает от кариеса и гингивита, а также нормализует баланс микробиоты полости рта.
Эта система — не единственная составляющая зубных паст Splat. Все наши пасты — комплексного действия, каждая содержит до 20 активных компонентов,
Как правильно ухаживать за зубами?
Чтобы сохранить зубы здоровыми, недостаточно просто купить пасту, содержащую эффективные компоненты. Если не соблюдать правила чистки зубов, все усилия разработчиков продукта сводятся на нет. Эти правила достаточно просты, но соблюдает их далеко не каждый.
Во-первых, периодичность чистки зубов: стоматологи неспроста рекомендуют чистить зубы два раза в день — утром и вечером. Это обусловлено тем, что налет на поверхности зуба созревает не сразу, и если очищать зубы каждые 12 часов, можно предотвратить его образование. По этой же причине не стоит чистить зубы чаще двух раз в сутки — дополнительной пользы это не принесет, зато есть риск, что повысится чувствительность зубов.
Продолжительность чистки зубов должна составлять 2−3 минуты, за это время можно очистить все поверхности. Давить на щетку при этом не следует, чтобы не повредить десны. Над техникой чистки зубов мало кто задумывается, хотя здесь все достаточно просто: необходимо тщательно очищать все поверхности, следить, чтобы чистка не доставляла дискомфорта и не было травмирующих движений.
Существует много методов чистки зубов, и оптимальный именно для вас может порекомендовать только стоматолог. Наиболее оптимальный и простой метод — выметающие движения «от красного к белому»,
Зубная нить — дополнительный, но очень рекомендуемый метод очистки, ведь она позволяет удалить налет и остатки пищи между зубами — там, куда не достают щетинки зубной щетки. При использовании нити крайне важно следить, чтобы она не касалась десны и не доставляла неприятных ощущений. В зависимости от ширины межзубных промежутков можно выбрать как ультратонкие нити, так и объемные — более толстые.
Мы уже отметили, что чистить зубы более двух раз в день не стоит, но после еды, особенно при употреблении сладких или кислых напитков, можно полоскать рот ополаскивателем или пенкой. При этом удаляются остатки пищи и снижается кислотность полости рта, а значит, уменьшается риск возникновения кариеса.
Так что правильная гигиена и использование современных инновационных продуктов для ухода за зубами помогут вам не только чаще улыбаться, но и сэкономить деньги на визитах к стоматологу.