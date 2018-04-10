Подведены итоги конкурса «Загадки Абу-Даби»
Вместе с Департаментом культуры и туризма Абу-Даби мы запустили в марте конкурс, посвященный самому крупному эмирату в ОАЭ. Участники должны были правильно ответить на все вопросы теста, а после этого выполнить дополнительное задание — прислать интересный факт об Абу-Даби.
Победителем конкурса стала Светлана Васильева. Она прислала следующий факт:
«В Абу-Даби очень разумная почтовая служба. Всё дело в том, что на рубеже 1970-х в филателистической среде случилось «аравийское безумие». Так назывался бум красивых почтовых марок небольших арабских княжеств. Филателистические агентства заключили договоры и взяли контроль по выпуску марок в этих странах. И стали распространять их в огромном количестве по всему миру. На коллекционеров буквально обрушился шквал этих марок. А как мы знаем, почтовая марка — не просто бумажка, она имеет ценность и кое-где до сих пор используется как платёжное средство. Чтобы остановить это «безумие» — или, как его еще называли, «песчаные дюны» — Международная федерация филателии внесла в свои «черные списки» все эти марки, кроме марок, выпускаемых Абу-Даби с 1967 года. Ведь почтовая служба этого эмирата не поддалась на провокации и выпускала ежегодно разумное количество марок».
Мы поздравляем Светлану с победой и благодарим всех участников за интересные факты!