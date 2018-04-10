В Самаре началось вещание Радио Jazz
С 4 апреля 2018 года началось вещание Радио Jazz в одном из крупнейших городов России — Самаре.
Промо
10 апреля 2018 в 15:43
Для всех жителей центра Поволжского экономического района и близлежащих населенных пунктов радиостанция доступна на частоте 97.8 FM.
Чуть менее полутора миллионов радиослушателей Среднего Поволжья смогут круглосуточно слушать в радиоэфире джаз, соул и блюз, а также музыкальные программы, познавательные рубрики и новости из мира джаза.
Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.