Калейдоскоп

В Самаре началось вещание Радио Jazz

С 4 апреля 2018 года началось вещание Радио Jazz в одном из крупнейших городов России — Самаре.
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10 апреля 2018 в 15:43
  • В Самаре началось вещание Радио Jazz
    Фото: http://www.kokpit.aero/

Для всех жителей центра Поволжского экономического района и близлежащих населенных пунктов радиостанция доступна на частоте 97.8 FM.

Чуть менее полутора миллионов радиослушателей Среднего Поволжья смогут круглосуточно слушать в радиоэфире джаз, соул и блюз, а также музыкальные программы, познавательные рубрики и новости из мира джаза.

Подробности ищите на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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