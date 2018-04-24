International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале
Семь этажей Японии
Для многих туристов Иркутск предваряет и (или) завершает путешествие к Байкалу. Для них четырехзвездочный отель Sayen может ненадолго стать домом, где можно восстановить силы — и продолжить путь.
Здесь же можно с комфортом остановиться и во время деловой поездки — отдохнуть, поработать в кабинете, провести бизнес-встречу в конференц-зале или за столиком в ресторане.
Во всем отеле — от фасада до дизайна номеров — видны лаконичность, сдержанность и внимание к деталям — черты, свойственные менталитету и культуре Страны восходящего солнца. Это неудивительно: Sayen был спроектирован японским архитектором Шигео Накамура, который лично привозил из Японии многие элементы дизайна.
В интерьерах использован природный камень, массив дуба, натуральная кожа. В каждом номере постояльцы найдут систему «Умный дом», позволяющая настроить освещение, температуру и уровень влажности.
Гастрономические открытия
Утолить голод можно например, в европейском ресторане «Стрижи», который расположился на седьмом этаже отеля. И зимой, и летом отсюда открываются потрясающие панорамы Иркутска, а команда шеф-повара Александра Евменова предлагает гостям потрясающие блюда — например, прошутто с оливками, сушеными томатами и рукколой, устрицы, запеченные со шпинатом и беконом, уху из муксуна со сливками, филе оленины с грибным пюре, сморчками, брокколи. Кстати, с 7 до 10 утра здесь сервируют завтрак для гостей отеля.
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В здании отеля находится японский ресторан «Киото». Интерьер лаконичен, главное здесь — мастерство поваров и свежайшие ингредиенты. Здесь, почти в трех тысячах километров от Японии, подают суши с кальмаром, роллы с икрой летучей рыбы и перепелиным яйцом или, например, морской гребешок с помидорами черри и апельсином в кисло-сладком соусе, а на десерт — жареный ананас.
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SPA по-японски
Штат отеля по-японски предупредителен — и с деликатностью относится к частной жизни постояльцев. Именно поэтому Sayen SPA работает только для одного клиента — либо для пары.
Концепция Sayen SPA — это сочетание традиционной японской сауны и современных косметических средств. Визитной карточка местного спа-центра — ритуал «Офуро», во время которого используются ароматные кедровые опилки.
В «меню» Sayen SPA — множество программ по уходу за телом. В частности, постояльцы могут оценить oднu из новинок весны-2018 — продукты французской косметического бренда Themae.
Четыре звезды Байкала
International Hotel Sayen — первый и единственный в Иркутске отель, прошедший добровольную сертификацию в 2012 году. Его посетили эксперты Российской гостиничной ассоциации — и после тщательной проверки присвоили ему рейтинг «четыре звезды». В 2016 году отель снова прошел классификацию, подтвердив свой статус до 2019 года.
International Hotel Sayen отмечен наградами и званиями:
Traveller’s Choce 2017 (награда международного туристического гида TripAdvisor в номинации «10 лучших малых отелей в России»)
Guest Review Awards (награда международной системы бронирования отелей Booking.com)
Звание «Лучшей в России этноотель года» на Третьей Всероссийской премии гостеприимства Russian Hospitality Awards.