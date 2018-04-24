  • International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале
    Фото: Стас Ларев
  • International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале
    Фото: Стас Ларев
  • International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале
    Фото: Стас Ларев
  • International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале
    Фото: Стас Ларев
Калейдоскоп

International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале

В 3000 км от Страны восходящего солнца, у берегов самого глубокого озера на Земле, расположился подлинный уголок Японии — отель Sayen.
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24 апреля 2018 в 14:14

Семь этажей Японии

Для многих туристов Иркутск предваряет и (или) завершает путешествие к Байкалу. Для них четырехзвездочный отель Sayen может ненадолго стать домом, где можно восстановить силы — и продолжить путь.

Здесь же можно с комфортом остановиться и во время деловой поездки — отдохнуть, поработать в кабинете, провести бизнес-встречу в конференц-зале или за столиком в ресторане.

  • International Hotel Sayen — японское гостеприимство на Байкале
    Фото: Стас Ларев

Во всем отеле — от фасада до дизайна номеров — видны лаконичность, сдержанность и внимание к деталям — черты, свойственные менталитету и культуре Страны восходящего солнца. Это неудивительно: Sayen был спроектирован японским архитектором Шигео Накамура, который лично привозил из Японии многие элементы дизайна.

В интерьерах использован природный камень, массив дуба, натуральная кожа. В каждом номере постояльцы найдут систему «Умный дом», позволяющая настроить освещение, температуру и уровень влажности.

Гастрономические открытия

Утолить голод можно например, в европейском ресторане «Стрижи», который расположился на седьмом этаже отеля. И зимой, и летом отсюда открываются потрясающие панорамы Иркутска, а команда шеф-повара Александра Евменова предлагает гостям потрясающие блюда — например, прошутто с оливками, сушеными томатами и рукколой, устрицы, запеченные со шпинатом и беконом, уху из муксуна со сливками, филе оленины с грибным пюре, сморчками, брокколи. Кстати, с 7 до 10 утра здесь сервируют завтрак для гостей отеля.

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