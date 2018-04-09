  • Аттракционы для детей и взрослых: Kinder Show Group
    Фото: Seamus McCauley / Flickr.com
  • Аттракционы для детей и взрослых: Kinder Show Group
  • Аттракционы для детей и взрослых: Kinder Show Group
    Фото: North Charleston / Flickr.com
Калейдоскоп

Аттракционы для детей и взрослых: Kinder Show Group

Узнать все секреты форта Боярд, забраться на небоскреб, словно Человек-Паук, померяться силами с богатырями из русских сказок или вволю порезвиться в надувном замке: команда Kinder Show Group знает толк в играх и развлечениях — и готова предоставить все необходимое для праздника!
9 апреля 2018 в 20:26

Батуты и велосипеды, боулинг с огромными, в человеческий рост, кеглями — чего только нет в ассортименте Kinder Show Group. Передвижные аттракционы предназначены для всех возрастов: пока взрослые будут играть в шахматы или настольный тенис, их чада поиграют в аэрохоккей или, например, вооружатся насосами и посоревнуются, кто быстрее надует и лопнет воздушный шарик.

С наступлением летнего сезона и детей, и взрослых неудержимо тянет на природу: пикники, шашлыки, веселые соревнования и активный отдых! Чтобы вы ни придумали: семейные старты или корпоративный выезд, детский праздник или тематический фестиваль — без реквизита не обойтись.

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На сайте Kinder Show Group найдется множество интерактивных аттракционов европейского качества для детского и семейного досуга и отдыха. Все аттракционы сертифицированы в Европе и полностью безопасны для использования на детских и массовых праздниках.

Надувные батуты и горки, тематические полосы препятствий и гигантские скалодромы, интерактивные аттракционы и реквизит для соревнований, головоломки и детские игровые зоны — в ассортименте есть десятки ярких и красочных аттракционов на любой вкус и под любую задачу.

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