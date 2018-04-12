  • Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия
  • Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия
  • Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия
  • Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия
Калейдоскоп

Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия

Планировать летнее путешествие нужно заранее. Поучиться виндсерфингу в Ейске, произвести стыковку космического корабля в единственном на юге России Музее космонавтики и устроить пикник с видом на живописные скалы — вместе с компанией Citroën мы составили автомобильный маршрут по побережью Краснодарского края, который позволит насладиться не только самим пунктом назначения, но и дорогой.
Партнерский материал
12 апреля 2018 в 16:19

С изобретением самолетов люди стали путешествовать чаще: за несколько часов можно добраться в другой город или даже страну. Но можно ли назвать такую поездку полноценным путешествием, если отсутствует само ощущение дороги? В кино людям ничто не мешает просто забросить все самые необходимые вещи в машину и отправиться куда глаза глядят. Так что мешает нам почувствовать себя героями фильма?

Приручить ветер и волны

Начальной точкой нашего путешествия на новом кроссовере Citroën C3 Aircross станет Ейск. Добраться до него из Краснодара на машине можно в среднем за 3,5 часа. Этот небольшой городок находится у основания трехкилометровой Ейской косы в Азовском море, которую иногда называют «российской меккой» для серфингистов: соревнования по виндсерфингу здесь проводят с 1999 года. По всей косе разбросаны серф-школы: спокойные воды Ейского лимана подойдут новичкам, а профессиональным райдерам лучше выбирать споты со стороны Таганрогского залива.

  • Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия
    Фото: yeiskwind.ru

Остановиться на ночлег можно в одном из многочисленных кемпингов, расположенных на Ейской косе. И в этом преимущество автопутешествия — можно неплохо сэкономить на проживании. Палатка, спальные мешки, складная мебель — все это легко поместится в багажнике Citroën C3 Aircross, объем которого можно увеличивать до 520 литров благодаря модульной конструкции. А доску для серфинга можно разместить в салоне, если сложить сиденья.

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