Виндсерфинг и космос: летний маршрут для автопутешествия
С изобретением самолетов люди стали путешествовать чаще: за несколько часов можно добраться в другой город или даже страну. Но можно ли назвать такую поездку полноценным путешествием, если отсутствует само ощущение дороги? В кино людям ничто не мешает просто забросить все самые необходимые вещи в машину и отправиться куда глаза глядят. Так что мешает нам почувствовать себя героями фильма?
Приручить ветер и волны
Начальной точкой нашего путешествия на новом кроссовере Citroën C3 Aircross станет Ейск. Добраться до него из Краснодара на машине можно в среднем за 3,5 часа. Этот небольшой городок находится у основания трехкилометровой Ейской косы в Азовском море, которую иногда называют «российской меккой» для серфингистов: соревнования по виндсерфингу здесь проводят с 1999 года. По всей косе разбросаны серф-школы: спокойные воды Ейского лимана подойдут новичкам, а профессиональным райдерам лучше выбирать споты со стороны Таганрогского залива.
Остановиться на ночлег можно в одном из многочисленных кемпингов, расположенных на Ейской косе. И в этом преимущество автопутешествия — можно неплохо сэкономить на проживании. Палатка, спальные мешки, складная мебель — все это легко поместится в багажнике Citroën C3 Aircross, объем которого можно увеличивать до 520 литров благодаря модульной конструкции. А доску для серфинга можно разместить в салоне, если сложить сиденья.
Другое преимущество — независимость. Не нужно подстраиваться под чьи-либо интересы или расписание. Не нужно никуда торопиться. Нужно лишь наслаждаться видом из окна и комфортом. Располагая самым вместительным салоном в сегменте, кроссовер Citroën C3 Aircross гарантирует максимальное удобство для пассажиров и водителя. А сдвижная панорамная крыша лишь усилит удовольствие от поездки.
Произвести стыковку космического корабля
На пути к следующей точке маршрута — Музею космонавтики в Архипо-Осиповке — находится один из наиболее известных памятников природы Кавказа. Это 28-метровая скала на реке Псекупс. Расположена она на окраине города Горячий Ключ по трассе М-4. Дорога из Ейска займет чуть более четырех часов.
В скале есть две пещеры, подняться к которым можно по вырубленной из камня лестнице. На берегу реки можно устроить сначала фотосессию на фоне скалы, а после — пикник.
От этого места до села Архипо-Осиповка — чуть более часа езды. Там находится единственный на юге России Музей космонавтики. Он был построен здесь потому, что именно в этом месте проходят реабилитацию космонавты после полетов.
Помимо различных экспонатов — от скафандров до макетов космических кораблей — в этом музее также представлены тренажеры в натуральную величину, на которых космонавты готовятся к полету. И посетители могут испытать эти тренажеры, а также произвести тренировочную стыковку космического корабля.
Здесь же можно закупиться тюбиками с космическим питанием — и отправиться на причал, чтобы устроить перекус на пляже. Заночевать можно также в одном из многочисленных кемпингов, раскиданных по побережью.
Посмотреть на скалу-парус
Испытав космические тренажеры, мы снова отправляемся в дорогу. В помощь водителю кроссовер Citroën C3 Aircross оснащен системой контроля «слепых» зон, системой предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки, системой экстренного автоматического торможения, системой распознавания дорожных знаков ограничения скорости и указания рекомендованной скорости, а также навигационной системой в 3D.
Следующей точкой маршрута станет скала Парус. Для Краснодарского края это такая же важная достопримечательность, какой была знаменитая арка из красного известняка на пляже Легзира в Марокко, обрушившаяся в 2016 году.
Добраться до скалы из Архипо-Осиповки можно примерно за два часа. Выглядит она как стена, уходящая в море. В высоту скала достигает более 20 метров, а в ширину — чуть более метра, и внешне она действительно напоминает гигантский парус. Отличительная особенность этой достопримечательности — отверстие на высоте около 2,5 метров. Четкого объяснения, как оно там появилось, нет до сих пор. По одной из версий, дыра была пробита артиллерией во время Кавказской войны.
Прогуляться по одному из самых длинных подвесных мостов в мире
Перед тем, как отправиться к финальной точке нашего маршрута, можно заехать в Олимпийский парк и сделать селфи на фоне стадиона «Фишт» и фонтана «Чаша Олимпийского огня», где по вечерам устраивают музыкальные шоу.
Завершится наше путешествие в долине реки Мзымта над живописным Ахштырским ущельем в Сочинском национальном парке. Именно там находится Скайпарк — парк приключений, центральное место в котором занимает подвесной мост длиной 439 метров, расположенный на высоте 207 метров. Смельчаки могут не только прогуляться по этому мосту и насладиться видом на горы и ущелье, но и попробовать банджи-джампинг — прыгнуть с моста с высоты 69 или 207 метров на резиновом канате. Тот, кто не готов к столь экстремальным развлечениям, может прокатиться на зиплайне или сходить в веревочный парк.
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Другие идеи для поездок можно найти в рубрике «Путешествия». Узнать подробную информацию о новом кроссовере Citroën C3 Aircross можно на официальном сайте.