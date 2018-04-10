  • Новый взгляд на отдых в Дубае: Zabeel House Mini by Jumeirah
  • Новый взгляд на отдых в Дубае: Zabeel House Mini by Jumeirah
  • Новый взгляд на отдых в Дубае: Zabeel House Mini by Jumeirah
Калейдоскоп

Новый взгляд на отдых в Дубае: Zabeel House Mini by Jumeirah

Этой весной в Дубае открылся Zabeel House Mini — идеальный отель для путешественников, которые с интересом открывают новые точки на карте, ценят комфорт и внимательны к своему бюджету.
10 апреля 2018 в 11:16

Zabeel House Mini by Jumeirah переворачивает представления об отдыхе в 3-звездочных отелях. Интерьеры создают энергичный настрой, в удобных номерах отеля есть все необходимое, а безупречный сервис держит высокую планку отелей Jumeirah.

Zabeel House Mini by Jumeirah находится в самом центре старого Дубая, на набережной в районе Аль Сиф, а по соседству с ним расположены рестораны и бутики.

Путь из аэропорта займет у гостей не больше 15 минут, до пляжей и парков легко добраться на общественном транспорте, а в пешей доступности расположены историческая крепость аль-Фахиди и один из самых старых рынков текстиля Дубая.

Продолжить знакомство с динамичным и оживленным районом Аль Сиф, где когда-то начиналась история города, можно на велосипедах (для гостей отеля — бесплатный прокат!), а затем — пересечь залив на традиционной арабской лодке — абре и попасть на знаменитый золотой рынок.

Для того, чтобы гости отеля чувствовали себя независимо и легко, в Zabeel House Mini пересмотрели стандартные формальности. Здесь вы можете сами припарковать автомобиль вместо того, чтобы пользоваться услугами парковщика, а также зарегистрироваться самостоятельно через систему self check-in (наряду с обычной процедурой на стойке регистрации).

  • Новый взгляд на отдых в Дубае: Zabeel House Mini by Jumeirah
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