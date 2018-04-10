Новый взгляд на отдых в Дубае: Zabeel House Mini by Jumeirah
Zabeel House Mini by Jumeirah переворачивает представления об отдыхе в 3-звездочных отелях. Интерьеры создают энергичный настрой, в удобных номерах отеля есть все необходимое, а безупречный сервис держит высокую планку отелей Jumeirah.
Zabeel House Mini by Jumeirah находится в самом центре старого Дубая, на набережной в районе Аль Сиф, а по соседству с ним расположены рестораны и бутики.
Путь из аэропорта займет у гостей не больше 15 минут, до пляжей и парков легко добраться на общественном транспорте, а в пешей доступности расположены историческая крепость аль-Фахиди и один из самых старых рынков текстиля Дубая.
Продолжить знакомство с динамичным и оживленным районом Аль Сиф, где когда-то начиналась история города, можно на велосипедах (для гостей отеля — бесплатный прокат!), а затем — пересечь залив на традиционной арабской лодке — абре и попасть на знаменитый золотой рынок.
Для того, чтобы гости отеля чувствовали себя независимо и легко, в Zabeel House Mini пересмотрели стандартные формальности. Здесь вы можете сами припарковать автомобиль вместо того, чтобы пользоваться услугами парковщика, а также зарегистрироваться самостоятельно через систему self check-in (наряду с обычной процедурой на стойке регистрации).
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Потолок лобби украшает инсталляция со словами «Добро пожаловать» на арабском, а на моментальные камеры можно сделать ретро-фотографии на память о приезде. Каждый день мобильная кофейня доставляет в отель эфиопский «бун» — один из вкуснейших сортов кофе. Почему бы не захватить с собой чашечку, отправляясь на прогулку по городу?
Zabeel House Mini: ваш дом в Дубае
Эргономичная планировка создает свободное и светлое пространство в каждом из 150 номеров площадью 23 м². Например, вместо громоздкого гардероба здесь установили лаконичную вешалку-рейку, а зеркало в полный рост встроили в раздвижную дверь в ванную комнату.
В довесок к апартаментам здесь предоставляют мини-планшет, которым можно управлять режимом освещения, кондиционером — словом, всей электроникой номера. Кстати, к вашим услугам — кофемашина Nespresso, Smart TV и быстрый Wi-Fi.
Интерьер мало напоминает стандартный гостиничный номер — скорее, городскую квартиру. Настроение задают яркие детали — вроде миниатюрного холодильника Smeg красного цвета, красочной карты Дубая в стиле «поп-арт», полотенцесушитель, сделанный из панели усилителя звука из 70-х, илим например, светильник, подвешенный на рыболовный крючок. Пожалуй, единственное отличие от обычной квартиры — жильцам не нужно самим заправлять постель!
На территории отеля гостям встретятся арт-инсталляции в виде разноцветных животных: жирафы, фламинго и обезьяны. Еще одно просторное место — патио под открытым небом, где днем удобно работать или читать на свежем воздухе, а вечером — посещать киносеансы и культурные мероприятия.
В Zabeel House MINI by Jumeirah также есть круглосуточный мини-спортзал, оборудованный всем необходимым, чтобы оставаться в форме. На крыше отеля располагается небольшой бассейн с лежаками, а в уютных гамаках и пуфах удобно обозревать город и любоваться закатом.
Открытый весь день ресторан C.U предлагает блюда ближневосточной и паназиатской кухни, при этом завтраки доступны в любое время. Для легкого перекуса подойдет Mish Mash в лобби отеля, где готовят стритфуд со всего мира — его можно захватить с собой перед тем, как исследовать городские окрестности.
Забронировать номер можно на официальном сайте отеля.
Стоимость номеров в Zabeel House MINI by Jumeirah начинается от USD 95 летом и от USD 134 зимой. До 14 июня можно забронировать номер за USD 76 за ночь по специальному предложению в честь открытия отеля, которое действительно для размещений до сентября 2018 года.