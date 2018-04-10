Ресторан «Матрешка»: русская классика
Ресторан «Матрешка» от Maison Dellos — это гастрономическое событие для поклонников русской кухни. Прекрасный вид на набережную, элегантный интерьер в стиле индустриальных дворцов с элементами старины: антикварная аптека-бар, найденная у частных коллекционеров в Париже, чугунная лестница, камин, буазери, панорамные окна — все это создает здесь действительно уникальную атмосферу.
За кухню в «Матрешке» отвечает один из самых известных московских шефов — Влад Пискунов, прославившийся новаторскими сочетаниями продуктов и нестандартными рецептами, основанными на русской классике. Сом из дровяной печи, линдовский гусь, деволяй, салат из краба и другие топ-блюда от Пискунова готовятся из лучших продуктов со всех уголков России.
С легкой руки шефа в «Матрешке» закладываются постоянные сезонные обновления в меню и новые гастрономические традиции. Одной из них стал проект «Московские обеды». Что ели герои Анны Карениной, какова история ресторанов, о которых писал Гиляровский, какими были любимые блюда Шаляпина — раз в месяц Влад устраивает для гостей историко-гастрономические встречи, раскрываясь не только как выдающийся шеф, но и как искусный рассказчик. Впрочем, это и так ни для кого не секрет — в конце концов, недаром он давно и успешно ведет рубрику в «Фазенде» на Первом канале и программу «Огненная Еда» на Кухня ТВ.
А с февраля 2018 года в ресторане стартовала новая традиция — «Завтраки в Матрешке», освобождающая от мук утреннего кулинарного выбора. Четыре готовых именных сета рассчитаны на гостей с совершенно разными вкусовыми предпочтениями:
«Тамбовский» завтрак — для поклонников мясной гастрономии;
«Петербургский» — для тех, кто предпочитает рыбные блюда;
«Вологодский» — молочный;
«Московский»* — для желающих попробовать все сразу.
Все позиции из сетов можно также заказать а-ля карт, составив меню под себя.
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* Ближайший «Московский» завтрак пройдет 11 апреля