Северный коэффициент
У НАС НА КОЛЫМЕ
Колыма — исторический регион на северо-востоке России, который простирается от бассейна одноименной реки до северного побережья Охотского моря. Здесь более 10 000 озер и болот, множество больших и малых рек — по их замерзшей глади чаще всего и проходят зимники, связывающие северные поселения. Хотя зима в этих краях длится больше полугода, зимники остаются открытыми для проезда лишь 2−3 месяца. Старт экспедиции был дан в городке Среднеколымск, основанном в середине XVII века как казачий острог — именно отсюда отправился в исторический Чукотский поход Семен Дежнев. Здесь до сих пор живут древние сибирские народы — эвены и юкагиры, а в небольшом краеведческом музее можно услышать любопытную историю об обнаружении в этих краях охотником-эвеном нетронутой туши мамонта.
ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Каждый год в Якутии прокладывается почти 7000 км зимников — и это 60% общей протяженности всех якутских дорог. Если они идут по застывшим рекам, то ехать можно почти как по автобану, лишь слегка подпрыгивая на ледяных кочках. Но когда зимник проложен по скованной вечной мерзлотой суше, средняя скорость редко превышает 30 км/ч. Весьма кстати, что из-за алюминиевого кузова новый Discovery «похудел» почти на 500 кг, что добавило ему маневренности и умения без заносов входить в резкие и скользкие повороты. А благодаря многорежимной системе Terrain Response 2 и обеспечивающей плавность хода пневмоподвеске сглаживается большинство рытвин, ухабов, трамплинов и ям, которые встречаются тут на каждом шагу.
ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ Читать далее
Среднеколымск — одна из точек на зимнике «Арктика», который начинается около границы с Чукоткой, в поселке Черский и завершается далеко на юге, в заброшенном поселке Бурустах. Первые 400 км пути до Зырянки не отличаются пейзажным разнообразием — кругом лишь заваленные снегом да прихваченные морозом равнины с низкорослыми худосочными лиственницами. Но потом на всем пути до поселка Хандыга зимник ведет через безмолвные ущелья и перевалы Верхоянского хребта и Эльгинского плоскогорья — видами на кипенно-белые холмы и сопки, напоминающие горки соли, можно любоваться бесконечно. Даже немного грустно, когда приключение заканчивается и ты выезжаешь на укатанную грунтовку федеральной трассы «Колыма».
НОВЫЙ LAND ROVER DISCOVERY
Легендарный Discovery стал ещее комфортнее и подходит не только для адреналиновых пробегов по бездорожью, но и для размеренных семейных поездок за город. Автомобиль оборудован адаптивными фарами, системами удержания в полосе, распознавания знаков, а также адаптивным круиз-контролем — все это помогает водителю расслабиться во время езды по шоссе. Не забыты и внедорожные качества — понижающая передача, межосевая и задняя межколёсная блокировки, дорожный просвет до 283 мм. Информационно-развлекательная система Touch Pro управляется с сенсорного экрана, а десяток динамиков от Meridian отвечают за чистоту и высочайшее качество звука.