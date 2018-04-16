  • Северный коэффициент
  • Северный коэффициент
    Поездка по зимнику напоминает передвижение в глубокой траншее.
  • Северный коэффициент
  • Северный коэффициент
    Северное одиночество.
  • Северный коэффициент
  • Северный коэффициент
    Якутские лошади легко переносят минусовые температуры.
Калейдоскоп

Северный коэффициент

В середине марта Якутия, один из самых суровых и труднодоступных регионов нашей страны, приняла у себя юбилейную экспедицию Land Rover «Открывая Россию», приуроченную к 70-летию бренда. И редкий автомобиль справится с трескучим морозом, занесенными снегом зимниками и бездорожьем настолько безукоризненно, как новый Land Rover Discovery пятого поколения.
Партнерский материал
16 апреля 2018 в 13:17

У НАС НА КОЛЫМЕ

Колыма — исторический регион на северо-востоке России, который простирается от бассейна одноименной реки до северного побережья Охотского моря. Здесь более 10 000 озер и болот, множество больших и малых рек — по их замерзшей глади чаще всего и проходят зимники, связывающие северные поселения. Хотя зима в этих краях длится больше полугода, зимники остаются открытыми для проезда лишь 2−3 месяца. Старт экспедиции был дан в городке Среднеколымск, основанном в середине XVII века как казачий острог — именно отсюда отправился в исторический Чукотский поход Семен Дежнев. Здесь до сих пор живут древние сибирские народы — эвены и юкагиры, а в небольшом краеведческом музее можно услышать любопытную историю об обнаружении в этих краях охотником-эвеном нетронутой туши мамонта.

ЗИМНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Каждый год в Якутии прокладывается почти 7000 км зимников — и это 60% общей протяженности всех якутских дорог. Если они идут по застывшим рекам, то ехать можно почти как по автобану, лишь слегка подпрыгивая на ледяных кочках. Но когда зимник проложен по скованной вечной мерзлотой суше, средняя скорость редко превышает 30 км/ч. Весьма кстати, что из-за алюминиевого кузова новый Discovery «похудел» почти на 500 кг, что добавило ему маневренности и умения без заносов входить в резкие и скользкие повороты. А благодаря многорежимной системе Terrain Response 2 и обеспечивающей плавность хода пневмоподвеске сглаживается большинство рытвин, ухабов, трамплинов и ям, которые встречаются тут на каждом шагу.

  • Северный коэффициент

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ Читать далее

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