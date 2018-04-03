Универсальный рюкзак для путешествий
Благодаря своей функциональности и защитным от непогоды материалам рюкзак Thule AllTrail станет незаменимым напарником во время похода с друзьями в горы, покорения снежных склонов или лесного кемпинга с семьей.
Спина Thule AllTrail может регулироваться в пределах 10 см — это позволяет обеспечить идеальную посадку и оптимально распределить вес.
Легко и быстро достать необходимые вещи поможет передний потайной карман Shove-it Pocket с удобным доступом снаружи рюкзака. Для хранения небольшого инвентаря предназначены специальные застегивающиеся карманы на поясном ремне или верхнем клапане.
Воздухопроницаемые наплечные ремни и натяжная задняя панель гарантируют отличную вентиляцию и максимальный комфорт во время путешествия.
Специальный поясной ремень Thule VersaClick позволяет перенести большую часть веса на бедра и дает возможность использовать различные съемные аксессуары, например, дополнительный карман для хранения предметов, которые всегда должны быть под рукой: от бутылки с водой до солнцезащитных очков. Здесь также есть крепление, которое позволяет зафиксировать треккинговые палки, не снимая рюкзак.
Thule AllTrail оснащен карманом для гидратора (гидратор не входит в комплект), отверстием для трубки и двумя боковыми карманами для бутылок, что позволяет пить на ходу. Яркий защитный чехол, который можно будет надеть на рюкзак в случае проливного дождя, поможет сохранить снаряжение сухим.
В коллекции Thule AllTrail объемами на 35 и 45 л мужские и женские модели представлены в нескольких расцветках: сливовой, голубой, оливковой и темно-серой.