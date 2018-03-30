Звезды экстремального спорта станут ведущими проекта «День икс» на «Матч ТВ»
«День Икс» — яркий дневник о жизни экстремальных спортсменов со всего мира: обзоры главных соревнований, репортажи о рекордных восхождениях и разборы уникальных достижений. Ведущими проекта выступят самые титулованные российские экстремалы, которые раскроют самые интересные тонкости своих видов спорта.
Каждый выпуск программы — это путешествие по самым разным уголкам мира и возможность увидеть двадцатиметровые волны Назаре, альпийские вершины, крыши небоскребов Москвы-Сити, циклоны Маврикия и многое другое. Вместе с участниками съемок зрители пройдут долгий и эмоциональный путь к успешному выполнению сложнейших трюков, включающий в себя неудачи, падения, страх и невероятный прилив адреналина.
Ведущим премьерного выпуска станет Павел Алехин, знакомый поклонникам под профессиональным ником «Вишневый» — без преувеличения легендарный российский маунтинбайк-райдер, известный своими невероятными комбинациями трюков, которые неоднократно приводили его на подиум. Алехин — постоянный участник международных и российских соревнований, шоу и показательных выступлений, многократный победитель и призер состязаний по MTB-фристайлу.
Премьера программы состоится 1 апреля в 22:30 на канале «Матч ТВ».