Avito запускает доставку по всей России
Теперь продавцы на Avito могут предложить товары еще большему числу покупателей — и продать их намного быстрее. В свою очередь, покупатели могут приобретать товары у продавцов со всей России и получать их в пункте выдачи рядом с домом. Кроме того, с помощью сервиса можно доставлять товары по городу.
Доставку осуществляет партнер Avito — служба доставки Boxberry. Платежные партнеры — «Тинькофф Банк» и Qiwi. Оплата производится при посредничестве банка через escrow-счет: деньги резервируются на стороне банка и поступают на счет продавца только после того, как покупатель получит товар и подтвердит его соответствие фото и описанию в объявлении.
Это гарантирует безопасность сделок и повышает их привлекательность для частных пользователей. Avito гарантирует сохранность вещи в течение всего времени доставки и, в случае повреждения товара, возмещает непредвиденный ущерб. При этом доставка и упаковка товара для продавца бесплатны.
Подключить возможность доставки продавцы могут абсолютно бесплатно. Она доступна при размещении объявлений в категориях «Бытовая электроника», «Личные вещи», «Транспорт» (запчасти и аксессуары), «Хобби и отдых», «Для дома и дачи» — нужно просто поставить «галочку» в соответствующем поле. Никакой дополнительной информации не требуется: персональные данные и реквизиты банковской карты понадобятся только на этапе продажи.
Товары из списка, доступные с доставкой, отмечены значом грузовика. Объявления, отмеченные этим символом, можно отфильтровать в поисковой выдаче. После заказа товара с доставкой у пользователей появляется возможность отслеживать его статус в мессенджере Avito.
На данный момент сервис «Avito Доставка» доступен пользователям более чем в 650 городах по всей России. Уточнить возможность доставки в конкретный населенный пункт можно на сайте при оформлении заказа. Покупатель оплачивает услугу по фиксированному тарифу вне зависимости от веса и габаритов товара.