В аэропорту Цюриха открылся новый зал ожидания
Новый зал ожидания авиакомпании Swiss International Airlines разместился в терминале А. Попасть в него можно, поднявшись по эскалатору из главного фойе зоны вылета.
Здесь можно быстро и удобно зарегистрироваться на рейс, сдать багаж — и даже бесплатно поместить свою верхнюю одежду на хранение в гардероб с запирающимися ячейками. Эту услугу оценят те, кто отправляется зимой в страны с теплым климатом.
В зале площадью 650 м² пассажиры найдут ресторан à la carte и бар, номера для отдыха, просторную гостиную, обставленную удобными диванами, деловую зону и конференц-зал с видом на летное поле.
Помимо этого, здесь есть комната отдыха с двумя шезлонгами и салон для курильщиков с отдельным балконом.
При входе находится отдельный контрольный пункт службы безопасности: это гарантирует, что вам не придется делить зал с пассажирами других авиакомпаний.
Если вы вылетаете не из терминала A (например, вам предстоит дальний рейс из терминала E), вас доставят на лимузине к нужной точке аэропрота.
Зал открыт ежедневно с 05:30 до 22:30.
Swiss International Air Lines — швейцарская авиакомпания, которая выполняет рейсы из Цюриха и Женевы в 43 страны мира и перевозит около 16,5 миллионов пассажиров в год.
Авиапарк компании насчитывает 91 воздушное судно. Подразделение компании, Swiss WorldCargo, обеспечивает комплекс услуг по доставке «из аэропорта в аэропорт» дорогостоящих и требующих особого обращения грузов. Грузовые рейсы Swiss WorldCargo связывают 130 аэропортов — и 80 стран.
Как швейцарская авиакомпания, Swiss International Airlines воплощает традиционные ценности своей страны и прилагает все усилия для поддержания высочайшего качества предлагаемых ею продуктов и услуг.
SWISS является частью Lufthansa Group, а также членом Star Alliance — крупнейшего в мире авиационного альянса.