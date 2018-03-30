  • Где взять необходимое оборудование для мероприятия?
  • Где взять необходимое оборудование для мероприятия?
  • Где взять необходимое оборудование для мероприятия?
Калейдоскоп

Где взять необходимое оборудование для мероприятия?

На сайте Right Guys Вы сможете найти абсолютно все, что может понадобиться для организации и проведения любого типа мероприятий.
30 марта 2018 в 12:11

Компания Right Guys — один из крупнейших прокатчиков оборудования и мебели для мероприятий в России. Каталог насчитывает более 2000 единиц различных товаров, включая мебель, декор, посуду, текстиль, шатры, большой перечень звукового, светового и сценического оборудования.

Также компания предлагает услуги по организации и декорированию мероприятий. Гордостью Right Guys является идеальное состояние всего оборудования и неизменно высокий уровень сервиса.


«На нас можно положиться. Мы не подведем! »

Кроме того, компания охотно и безвозмездно оказывает поддержку благотворительным организациям, детским домам и фондам защиты природы.


  • Где взять необходимое оборудование для мероприятия?

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