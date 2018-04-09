  • Мужское дело: история барбершопов
  • Мужское дело: история барбершопов
Калейдоскоп

Мужское дело: история барбершопов

Кто из нас не мечтал стать участником закрытого клуба? Если вам так и не посчастливилось получить членство Английского клуба, у вас всегда есть возможность открыть дверь местного барбершопа — и почувствовать себя причастным к чему-то очень похожему.
9 апреля 2018 в 16:10
1

«Мы ходим в барбершопы не для того, чтобы лучше выглядеть, а чтобы лучше себя чувствовать, и эти полчаса в парикмахерском кресле помогают нам стать лучшей версией себя», — парикмахер Джефф Лауб.

Эта статья — экскурс в историю мужских парикмахерских, а фотографии для нее предоставил «Барберхолл на Ленинском», который работает в лучших традициях старого-доброго американского барбершопа. Узнать, какие услуги предоставляют в барбершопах XXI века, можно на сайте «Барберхола».

Барбершопы появились в Штатах, но история сохранила описания похожих заведений из других стран и эпох. Так, в Древней Греции были парикмахерские только для мужчин, которые одновременно были своего рода клубами. Там собирались не только для того, чтобы привести в порядок свои волосы, но и свои мысли, обсудив новости и слухи с горожанами.

В самом конце X века во Франции ввели запрет на бороды, что объяснило повышенный интерес к услугам брадобреев — и даже появлению гильдии парикмахеров. Кроме того, в Средние века к обычным задачам парикмахеров добавляются небольшие хирургические и стоматологические операции. K 1308 году в Лондоне появляется «Почтенный союз парикмахеров» — старейшее сообщество парикмахеров, существующее по сей день.

Читать далее

Тоже интересно

Заблудшая овца отрастила 40 килограммов шерсти

Обсудить
СМИ2
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Как выглядят гибриды волков и собак и чего от них ждать (фото)
Тоже интересно
Парикмахеры в Пекине
Парикмахеры в Пекине
«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки
«Мне 10 лет, и я разведена». Что такое детские браки