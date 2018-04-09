Мужское дело: история барбершопов
«Мы ходим в барбершопы не для того, чтобы лучше выглядеть, а чтобы лучше себя чувствовать, и эти полчаса в парикмахерском кресле помогают нам стать лучшей версией себя», — парикмахер Джефф Лауб.
Эта статья — экскурс в историю мужских парикмахерских, а фотографии для нее предоставил «Барберхолл на Ленинском», который работает в лучших традициях старого-доброго американского барбершопа. Узнать, какие услуги предоставляют в барбершопах XXI века, можно на сайте «Барберхола».
Барбершопы появились в Штатах, но история сохранила описания похожих заведений из других стран и эпох. Так, в Древней Греции были парикмахерские только для мужчин, которые одновременно были своего рода клубами. Там собирались не только для того, чтобы привести в порядок свои волосы, но и свои мысли, обсудив новости и слухи с горожанами.
В самом конце X века во Франции ввели запрет на бороды, что объяснило повышенный интерес к услугам брадобреев — и даже появлению гильдии парикмахеров. Кроме того, в Средние века к обычным задачам парикмахеров добавляются небольшие хирургические и стоматологические операции. K 1308 году в Лондоне появляется «Почтенный союз парикмахеров» — старейшее сообщество парикмахеров, существующее по сей день.
Два столетия спустя, когда король Генрих VIII переименовал организацию в «Объединенный союз хирургов и парикмахеров», мастера ножа и ножниц были снова объединены в одно целое. Однако отныне законодательство Великобритании запрещало хирургам стричь и брить, а цирюльникам — практиковать хирургическое вмешательство.
Условным обозначением первых был цилиндрический столбик, окрашенный по спирали красными и белыми полосами, вторых же — синими и белыми полосами. Подобное разграничение привело к тому, что парикмахеры стали терять свой авторитет. А когда в моду вошли парики, то цирюльники, не имея другого выбора, цирюльники начинали заниматься их изготовлением. В 1880-ые — 1940-ые года происходит расцвет ремесла барберов.
Подобно бару или салуну, барбершопы были местами для общения. Некоторые мужчины даже завели привычку ходить сюда каждый день не только для того, чтобы побриться, но и чтобы поболтать с соседями. Так, из обычных заведений, где можно было подстричься, а между делом удалить нежелательный зуб мудрости, барбершопы переросли в «тайные общества» для мужчин, где можно было собраться после тяжелого рабочего дня, в хорошей компании обсудить счёт последнего футбольного матча, последние политические новости и просто укрыться от городского гама и суеты.
В то время курение в общественных местах было обычным делом, и можно очень живо представить себе одну из этих мужских посиделок: чуть затянутое табачным дымком помещение, мужские голоса, которые наперебой пытаются найти причину поражения любимой команды и звуки щелкающих ножниц, ни на минуту не прерывающих своей работы даже во время самого оживленного разговора.
В 40-ые года XX века для парикмахеров наступают тяжелые времена. Война и тяжелая пора после нее — неподходящая для посиделок пора. Однако в 60-ые вновь приходит мода на бороды. Она ненадолго отступает — но в 2000-х делает новый виток — и барберы вновь становятся популярными. Тупейное дело (как называли ремесло парикмахеров в царской России) повидало немало взлетов и падений — но раз за разом возвращало себе былую славу и любовь клиентов.
Барбершоп на Ленинском проспекте 68/10 — это место, где ценят мужскую исключительность. Мастера владеют современными техниками бритья и по-праву гордятся этим. Здесь выступают за качество, профессионализм и, главное — за то, чтобы каждый гость получал истинное удовольствие от процесса.