  • С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»
  • С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»
  • С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»
  • С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»
Калейдоскоп

С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»

Лично опробовать первоклассную фототехнику, послушать опытных фотографов и блогеров, узнать, как напечатать свои снимки и на каких выставках их представить: все это — с 12 по 14 апреля на первом этаже «Крокуса Экспо».
3 апреля 2018 в 11:08
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«Фотофорум» — это не просто выставка, это 70 мастер-классов и семинаров, демонстрационные стенды с фототехникой, печатным оборудованием и всевозможными аксессуарами.

  • С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»

Выставка пройдет с 12 по 14 апреля в «Крокусе Экспо» (павильон 2, зал 6).

Чтобы посетить «Фотофорум», зарегистрируйтесь на сайте и приобретите электронный билет.

Для наших читателей действует специальное предложение! При заказе билета введите промокод CP-SAQIE-LVA2V0Z и получите 50%-скидку: photoforum.pmd-forum.ru/catalog.

Не забудьте посетить наш стенд — Р04! Мы будем проводить викторины и дарить журналы National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler» — от самых свежих до архивных. Отличный шанс пополнить домашнюю коллекцию наших номеров!

Выставочный зал разделят на две главные части: образовательную и экспозицинноную. Первая включит в себя отдельные залы для 70 мастер-классов по темам:

• «Фотография»

• «Печать»

• «Обработка снимков»

• «Кино и видео».

Занятия проведут именитые российские фотографы, операторы, фото- и видеоблогеры. Также в программе — бизнес-семинары по широкоформатной и моментальной печати, а также — печати фотокниг.

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