С 12 по 14 апреля в Москве пройдет выставка «Фотофорум»
«Фотофорум» — это не просто выставка, это 70 мастер-классов и семинаров, демонстрационные стенды с фототехникой, печатным оборудованием и всевозможными аксессуарами.
Выставка пройдет с 12 по 14 апреля в «Крокусе Экспо» (павильон 2, зал 6).
Чтобы посетить «Фотофорум», зарегистрируйтесь на сайте и приобретите электронный билет.
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Не забудьте посетить наш стенд — Р04! Мы будем проводить викторины и дарить журналы National Geographic Россия» и «National Geographic Traveler» — от самых свежих до архивных. Отличный шанс пополнить домашнюю коллекцию наших номеров!
Выставочный зал разделят на две главные части: образовательную и экспозицинноную. Первая включит в себя отдельные залы для 70 мастер-классов по темам:
• «Фотография»
• «Печать»
• «Обработка снимков»
• «Кино и видео».
Занятия проведут именитые российские фотографы, операторы, фото- и видеоблогеры. Также в программе — бизнес-семинары по широкоформатной и моментальной печати, а также — печати фотокниг.
Вторая зона — экспозиционная: здесь расположатся павильоны и стенды фирм и магазинов фототехники. Все это — открытые удобные для посетителей площадки с демонстрационными стойками. Среди участников будут знаменитые бренды: Nikon, Olympus, Sony, Fujifilm, Panasonic, Hasselblad, Красногорский завод им. Зверева (АО Швабе), Марко-Про (бренды Phase One, Manfrotto, Elinchrome, Photoflex, Savage, Aspen), Light Style (бренды Carl Zeiss, Manfrotto, Lenspen, Miggo, Gitzo), Mitsubishi Electric, DNP Photo Imaging Europe, ЛРТ, Фотолаб, Lacie, Seagate, Sandisk, WD, Falcon Eyes, GreenBean, Irix, Photosale и другие.
Еще интереснее будет в специально созданных съемочных локациях Touch & Try, где можно протестировать дорогостоящее оборудование Nikon, Olympus, Sony, Hasselblad и Carl Zeiss.
В «АртPROстранстве Olympus» все желающие смогут оценить технику серий OM-D и PEN, в том числе модель-флагман: камеру E-M1 Mark II, а также новинки E-M10 Mark III и E-PL9
Шведская легенда Hasselblad привезет на тесты среднеформатные фотоаппараты X1D-50c и H6D-100c.
От японской компании Sony — вся линейка фото- и видеокамер Alpha, RX, Handycam и ActionCam и интересные условия съемки: в фотостудии и в полной темноте.
А Nikon предложат познакомиться ближе как с проверенной временем продукцией, так и с новыми моделями. На стендах вы найдете, например, полнокадровую камеру D850 и объективы AF-S Nikkor 28 mm f/1.4E ED и AF-S Fisheye Nikkor 8−15mm f/3.5−4.5E ED.
Тестовая зона Zeiss — шанс на практике проверить объективы серий Batis (все модели), Loxia (все модели, включая недавно анонсированную Loxia 2.4/25), Milvus (модели 1.4/35, 1.4/50, 1.4/85), Otus (модели 1.4/55 и 1.4/85) и Classic (модели 1.4/50 и 1.4/85).
На «Фотофоруме» будут выставлены лучшие снимки известных российских фотографов.
Подробности — на официальном сайте или в социальных сетях:
Facebook facebook.com/photoforum.expo
Что? «Фотофорум»: выставка фототехники и тематические мастер-классы
Где? «Крокус-Эспо», павильон 2, зал 6. Адрес: Красногорск, ул. Международная, д. 16, 18, 20.
Когда? 12 -14 апреля.