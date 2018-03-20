  • Обувь для путешествий и повседневной носки: Geox обновил линейку Nebula
  • Обувь для путешествий и повседневной носки: Geox обновил линейку Nebula
  • Обувь для путешествий и повседневной носки: Geox обновил линейку Nebula
Калейдоскоп

Обувь для путешествий и повседневной носки: Geox обновил линейку Nebula

Geox представляет инновационные модели кроссовок: Nebula X для путешествий и загородного отдыха и Nebula S для повседневного ношения в городе.
Промо
20 марта 2018 в 19:00
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Nebula S — это линия обуви, в которой используются революционные технологии Geox, обеспечивающие максимальный уровень воздухопроницаемости и комфорта. Обувь, которая идеально подходит для тех, кто много передвигается и при этом хочет выглядеть стильно.

Nebula X идеально подойдет для загородных поездок. Эта модель необыкновенно легкая, устойчивая, с отличным сцеплением; она обеспечит ногам максимальный комфорт во время продолжительных прогулок по неровным поверхностям.
Обе модели объединяют две ключевые технологии: Net Breathing System, отвечающая за превосходные дышащие свойства обуви и система 3D Performance Unit, гарантирующая гибкость, амортизацию и сцепление с поверхность. Ключевые различия заключаются в особенностях верха и подошвы. Nebula S выполнены из замши и текстиля, подошва сконструирована с учетом ровных поверхностей в городе. Верх Nebula X — из высокотехнологичного быстросохнущего текстиля, подошва имеет специальные элементы для эффективного сцепления с поверхностью при передвижении по бездорожью. Узнайте еще больше об обновленной линейке Nebula™ на официальном сайте Geox.

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