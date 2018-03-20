Обувь для путешествий и повседневной носки: Geox обновил линейку Nebula
Geox представляет инновационные модели кроссовок: Nebula X для путешествий и загородного отдыха и Nebula S для повседневного ношения в городе.
Промо
20 марта 2018 в 19:00
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Nebula S — это линия обуви, в которой используются революционные технологии Geox, обеспечивающие максимальный уровень воздухопроницаемости и комфорта. Обувь, которая идеально подходит для тех, кто много передвигается и при этом хочет выглядеть стильно.официальном сайте Geox.