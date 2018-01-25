Испытай больше

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Бренд Gore-Tex — активный борец за износостойкость, функциональность, комфорт, качество и доверие. Компания Gore стремится сделать марку Gore-Tex самым надежным защитником и гарантом комфорта для активных людей. Продукция Gore-Tex дает возможность испытать наслаждение от своих увлечений на свежем воздухе и получить незабываемые впечатления, невзирая на погоду.
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25 января 2018 в 16:21

Существующий бренд Gore-Tex: главное—водонепроницаемость и дышащая способность.

Марка Gore-Tex с логотипом в виде черного ромба известна функциональной верхней одеждой, которая не промокает, не продувается и дышит, а также обеспечивает защиту даже в экстремальных погодных условиях. Около 40 лет назад компания Gore изобрела категорию «водонепроницаемой и дышащей функциональной одежды» с технологией, которая в то время казалась невозможной. С тех пор Gore продолжает представлять на рынке революционные инновации.

Новый бренд Gore-Tex Infinium: за рамками водонепроницаемости

Продукция Gore-Tex Infinium с логотипом в виде белого ромба предназначена для тех, кому нравится бывать на свежем воздухе и кто хочет получить больше преимуществ и новых впечатлений от продукции «за рамками водонепроницаемости». Это может быть любимая пара обуви, которая сохранит ваши ноги в комфортном тепле зимой и позволит вам выглядеть стильно, благодаря настолько тонкому слою утеплителя, что эта обувь не будет выглядеть массивно, к чему уже привыкли покупатели. Или перчатки, приятные на ощупь, сохраняющие руки в тепле зимой и позволяющие использовать смартфон, не снимая их. Продукция Gore-Tex Infinium появится в розничной торговле осенью 2018.

Наука комфорта

Наука комфорта — это область деятельности, изучающая реакции человеческого тела и психологическое состояние человека при воздействии на него климатических факторов во всевозможных ситуациях, и то, как различные материалы и технологии изготовления одежды могут повысить ощущение комфорта, и как результат — улучшить впечатления от пребывания на свежем воздухе. Читать далее

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