Испытай больше

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Существующий бренд Gore-Tex: главное—водонепроницаемость и дышащая способность.
Марка Gore-Tex с логотипом в виде черного ромба известна функциональной верхней одеждой, которая не промокает, не продувается и дышит, а также обеспечивает защиту даже в экстремальных погодных условиях. Около 40 лет назад компания Gore изобрела категорию «водонепроницаемой и дышащей функциональной одежды» с технологией, которая в то время казалась невозможной. С тех пор Gore продолжает представлять на рынке революционные инновации.
Новый бренд Gore-Tex Infinium: за рамками водонепроницаемости
Продукция Gore-Tex Infinium с логотипом в виде белого ромба предназначена для тех, кому нравится бывать на свежем воздухе и кто хочет получить больше преимуществ и новых впечатлений от продукции «за рамками водонепроницаемости». Это может быть любимая пара обуви, которая сохранит ваши ноги в комфортном тепле зимой и позволит вам выглядеть стильно, благодаря настолько тонкому слою утеплителя, что эта обувь не будет выглядеть массивно, к чему уже привыкли покупатели. Или перчатки, приятные на ощупь, сохраняющие руки в тепле зимой и позволяющие использовать смартфон, не снимая их. Продукция Gore-Tex Infinium появится в розничной торговле осенью 2018.
Наука комфорта
Наука комфорта — это область деятельности, изучающая реакции человеческого тела и психологическое состояние человека при воздействии на него климатических факторов во всевозможных ситуациях, и то, как различные материалы и технологии изготовления одежды могут повысить ощущение комфорта, и как результат — улучшить впечатления от пребывания на свежем воздухе. Читать далее
Новое предложение Gore-Tex Infinium на осень 2018 будет включать:
Обувь
Благодаря последним исследованиям в области «науки комфорта» Gore удалось установить, что нога мерзнет с пальцев. Следовательно, если пальцы в тепле, то и вся нога чувствует тепло. В холодную погоду многие предпочитают носить или модную обувь, которая не сохраняет ноги в тепле, или же утепленную, в большинстве случаев не стильную обувь, которая перегревает ноги, когда человек заходит в помещение. Для обуви Gore-Tex Infinium Thermium используется новая технология, обеспечивающая тонкий слой высокоэффективного утеплителя вокруг пальцев ноги. Это позволяет создать модную, комфортную обувь с изящным силуэтом, которая защищает ноги от холода на улице, но не перегревает их, когда вы заходите в помещение— сейчас это кажется невозможным, как и непромокаемая и дышащая обувь казалась невозможной несколько десятилетий назад.
Материалы Soft-Lined Shell
Новая группа тканей soft-lined shell обеспечивает сохранность тепла и паропроницаемость, а также предлагает стойкую водоотталкивающую способность. Современная технология позволяет использовать мембрану Gore-Tex на внешнем слое ткани, благодаря чему куртка остается легкой и комфортной, с мягкими дышащими материалами внутри. Эта уникальная конструкция также делает наружную поверхность невероятно приятной и мягкой на ощупь.
Утепленную одежду
В пуховых куртках зимой очень тепло. Но что, если начнет моросить дождь? Куртка впитывает воду, и внезапно в ней становится не так уж комфортно. Благодаря курткам с утеплителем Gore-Tex Infinium со стойкой водонепроницаемостью этот неприятный эффект уйдет в прошлое. Утеплитель делает куртки с новой технологией такими же теплыми, как и пуховые, а благодаря мембране Gore-Tex на внешнем слое одежды, влага задержится на поверхности. В результате куртка из мягкого и дышащего материала останется сухой и очень легкой.
Перчатки стрейч
В обычных перчатках вследствие низкой чувствительности и ограниченной подвижности пальцев из-за множества швов бывает трудно пользоваться некоторыми повседневными вещами, на которые мы привыкли полагаться, например, смартфоном или другими устройствами с сенсорным экраном. В обтягивающих перчатках Gore-Tex Infinium есть только один шов в области пальцев, а трехмерная форма и стрейч обеспечивают отличную посадку. Кроме того, эти перчатки непродуваемые и дышащие. С помощью новой технологии Gore удалось разработать перчатки, имеющие идеальную форму, точно повторяющую форму руки, и не снижающие чувствительность пальцев.
Непромокаемо-дышащая продукция Gore-Tex на 2018 год:
Новая ткань с технологией стрейч
Gore продолжает развивать свое наследие в непромокаемо-дышащей категории Gore-Tex с технологией стрейч. Этот новый материал обеспечивает такую же защиту от погодных условий, как и другие водонепроницаемо-дышащие ткани Gore-Tex, но тянется почти в четыре раза сильнее, чем лучшая сравнимая ткань от Gore. Это значительно улучшает подвижность, посадку и комфортность. А также позволяют расположить слои утеплителя под внешним слоем hardshell, сохраняя при этом дышащую способность.
Технология Gore InvisibleFit
Gore предлагает производителям обуви новый способ внедрения защитных технологий ткани/подкладки/ламината Gore-Tex в беговые кроссовки. С помощью технологии InvisibleFit можно создать водонепроницаемую и дышащую обувь, которая по ощущениям не отличается от кроссовок без мембраны. При этом она имеет ряд преимуществ, таких как легкость, пониженная впитываемость влаги и быстрое высыхание.
Обувь Gore-Tex Surround
Обувь Gore-Tex Surround очень популярна, так как технология её изготовления обеспечивает отличную дышащую способность в водонепроницаемой обуви. Благодаря конструкции Surround, удаление влаги происходит не только через верхнюю часть ботинка, влага и избыточное тепло также выводятся через каналы и отверстия в подошве. Это позволяет поту испаряться по всей поверхности стопы, при этом обувь остается непромокаемой и удобной.
Куртки Gore-Tex Shakedry
Куртки Gore-Tex Shakedry — самые легкие и дышащие из всех доступных курток Gore-Tex. Они не тяжелее яблока, и их предпочитают использовать для бега, велопрогулок и путешествий, так как они позволяют влаге свободно испаряться, оставаясь защищенными от дождя. Благодаря революционной конструкции с мембраной снаружи куртки, ее можно просто встряхнуть, чтобы высушить.