Рок-фестиваль «Чартова Дюжина-2018» пройдет 15 февраля
Близится одно из главных событий зимы — вручение национальной премии «Чартова Дюжина». 15 февраля концерт соберет всех любителей отечественной рок-музыки на арене «ВТБ Ледовый дворец».
На «Чартовой Дюжине» 2018 выступят самые знаменитые музыканты российской эстрады: 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, Louna, BrainStorm, СерьГа, Вадим Самойлов, КняZz, Найк Борзов и 7Б.
Первыми со сцены прозвучат песни Владимира Высоцкого; знакомым мотивам будет вторить струнный оркестр. Зрители даже смогут увидеть артиста — точнее, его 3D-двойника. По сути, такое выступление — настоящее кино, доступное всем присутствующим без специальных 3D-очков; экран, на которое проецируется изображение, настолько тонок и прозрачен, что практически невидим. Подобные технологии неоднократно применялись на концертах в самых разных странах: в 2012 году на сцену фестиваля Coachella вышел погибший в 1996 году рэпер Тупак Шакур; в том же 2012 году на концерте, посвященном 50-летию Виктора Цоя, выступил видео-двойник артиста; а в 2014 году на Billboard Music Awards на сцене появился голографический образ Майкла Джексона.
Такое открытие «Чартовой Дюжины» запланировано не случайно: в 2018 году знаковому певцу и поэту целой эпохи исполнилось бы 80 лет.
Выступление голограммы Владимира Высоцкого будет символизировать мост между прошлым и будущим: переход от авторской песни к року. Не случайно многие исследователи отечественной рок-музыки рассматривают рок-н-ролл как своеобразное продолжение авторской песни и признают, что личность Высоцкого и его творчество оказали огромное влияние на формирование и становление рок-музыки в нашей стране.
Еще одним удивительным сюрпризом станет необычный виртуальный ведущий: премию будет вести «говорящая голова», которая представит собой собирательный образ русского рокера. Огромная 3D-проекция расскажет о путях развития отечественной рок-музыки от андеграундных течений советской эпохи до современных исполнителей.
Подробную информацию о премии, артистах и свежих новостях можно найти на сайте nashe.ru и на канале НАШЕ ТВ! Билеты на «Чартову Дюжину» 2018 можно приобрести на сайте kassir.ru.