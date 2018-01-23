  • Рок-фестиваль «Чартова Дюжина-2018» пройдет 15 февраля
  • Рок-фестиваль «Чартова Дюжина-2018» пройдет 15 февраля
  • Рок-фестиваль «Чартова Дюжина-2018» пройдет 15 февраля
Калейдоскоп

Рок-фестиваль «Чартова Дюжина-2018» пройдет 15 февраля

Посетить церемонию вручения премии «Чартова дюжина» стоит хотя бы для того, чтобы увидеть (и услышать) всю историю российской рок-музыки — от Высоцкого до 25/17.
23 января 2018 в 19:08

Близится одно из главных событий зимы — вручение национальной премии «Чартова Дюжина». 15 февраля концерт соберет всех любителей отечественной рок-музыки на арене «ВТБ Ледовый дворец».

  • Рок-фестиваль «Чартова Дюжина-2018» пройдет 15 февраля
Впервые за одиннадцатилетнюю историю премии шоу пройдет под девизом «Между прошлым и будущим». На захватывающем шоу будет воссоздана пятидесятилетняя история отечественного рока: от 70-х, когда новое музыкальное движение только зарождалось — до новых хитов молодых исполнителей, от гонений на рок-музыку и подпольной концертов — до концертов легендарных групп на Красной площади.

На «Чартовой Дюжине» 2018 выступят самые знаменитые музыканты российской эстрады: 25/17, БИ-2, Машина Времени, ДДТ, Animal ДжаZ, Louna, BrainStorm, СерьГа, Вадим Самойлов, КняZz, Найк Борзов и 7Б.

Первыми со сцены прозвучат песни Владимира Высоцкого; знакомым мотивам будет вторить струнный оркестр. Зрители даже смогут увидеть артиста — точнее, его 3D-двойника. По сути, такое выступление — настоящее кино, доступное всем присутствующим без специальных 3D-очков; экран, на которое проецируется изображение, настолько тонок и прозрачен, что практически невидим. Подобные технологии неоднократно применялись на концертах в самых разных странах: в 2012 году на сцену фестиваля Coachella вышел погибший в 1996 году рэпер Тупак Шакур; в том же 2012 году на концерте, посвященном 50-летию Виктора Цоя, выступил видео-двойник артиста; а в 2014 году на Billboard Music Awards на сцене появился голографический образ Майкла Джексона.

Такое открытие «Чартовой Дюжины» запланировано не случайно: в 2018 году знаковому певцу и поэту целой эпохи исполнилось бы 80 лет.

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