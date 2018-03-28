Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
Политика отеля
отеля «Ракурс» Катерина Савинова. — Летом 2017 года мы взяли курс на экологию и прошли аттестацию программы «Green Key», первыми в Поволжье получив сертификат соответствия международным эко-требованиям».
Получение этого сертификата означает, что отель и его сотрудники проводят активную экологическую политику, контролируя энергопотребление и расход воды, сортируя мусор и используя экологически безопасные моющие средства. Гостям здесь предлагают гипоаллергенные косметические принадлежности, а также продукты питания местного производства.
Новая концепция
Посещая российские (в том числе и столичные) отели, удивляешься — насколько отличается персонал, дизайн, номера и в целом идеология российского отеля от европейского. Проектируя отель «Ракурс», его основатели активно использовали зарубежный опыт, стараясь показать, что и отечественные отели в российской глубинке могут быть легкими, яркими, эргономичными и современными.
Поэтому «Ракурс» придуман именно таким: здесь только новая и современная мебель, сочетание сочных цветов в интерьере, необычные постеры в номерах и коридорах, и самое важное — ненавязчивый, искренний сервис.
Огромное значение здесь уделяют подбору команды: каждый сотрудник проходит несколько собеседований, период адаптации и обучения. Команда не «выучена гостеприимству», просто каждый человек в ней по-настоящему любит свою работу. Сотрудники отеля обладают множеством привилегий: это и специальные цены Friends&Family, дополнительный оплачиваемый отпуск, система подарков и материальной помощи, а также постоянное обучение и повышение квалификации под руководством профессионалов.
Идеальный отель для путешественника
Читать далее
Отель «Ракурс» предлагает все самое важное для бизнес-путешественников: бесплатную парковку, экспресс-регистрацию, сытные и вкусные завтраки и бизнес-ланчи, обслуживание в номере, быстрый и бесплатный Wi-Fi.
Здесь есть всё для удобства гостей: от удобных матрацев до стойки ресепшн, открытой 24 часа в сутки. Работает программа лояльности — каждому гостю предлагают приветственный напиток, а для постоянным — бесплатные завтраки. Для сотрудничества с компаниями предлагаются специальные тарифы, выстроенные под запросы сотрудников.
Узнать больше об отеле и забронировать номер можно на официальном сайте «Ракурса».
Ресторан при отеле
В отеле уверенно и с гордостью заявляют, что «Шпинат» — один из самых лучших и популярных ресторанов в городе. Жители и гости города знают, где могут попробовать утку с щавелевым муссом, идеальный стейк шатобриан и неповторимые десерты.