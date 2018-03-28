  • Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
    Фото: rakurs-hotel.ru
  • Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
    Фото: rakurs-hotel.ru
  • Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
    Фото: rakurs-hotel.ru
Калейдоскоп

Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?

Чем славится «Ракурс»? Почему путешественники, побывав здесь однажды, становятся постоянными гостями?
28 марта 2018 в 12:25

Политика отеля

  • Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
    Фото: rakurs-hotel.ru
«Мы заботимся не только о комфорте своих гостей, но и об окружающей среде» — рассказывает исполнительный директор отеля «Ракурс» Катерина Савинова. — Летом 2017 года мы взяли курс на экологию и прошли аттестацию программы «Green Key», первыми в Поволжье получив сертификат соответствия международным эко-требованиям».

Получение этого сертификата означает, что отель и его сотрудники проводят активную экологическую политику, контролируя энергопотребление и расход воды, сортируя мусор и используя экологически безопасные моющие средства. Гостям здесь предлагают гипоаллергенные косметические принадлежности, а также продукты питания местного производства.

Новая концепция

  • Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
    Фото: rakurs-hotel.ru

Посещая российские (в том числе и столичные) отели, удивляешься — насколько отличается персонал, дизайн, номера и в целом идеология российского отеля от европейского. Проектируя отель «Ракурс», его основатели активно использовали зарубежный опыт, стараясь показать, что и отечественные отели в российской глубинке могут быть легкими, яркими, эргономичными и современными.

Поэтому «Ракурс» придуман именно таким: здесь только новая и современная мебель, сочетание сочных цветов в интерьере, необычные постеры в номерах и коридорах, и самое важное — ненавязчивый, искренний сервис.

Огромное значение здесь уделяют подбору команды: каждый сотрудник проходит несколько собеседований, период адаптации и обучения. Команда не «выучена гостеприимству», просто каждый человек в ней по-настоящему любит свою работу. Сотрудники отеля обладают множеством привилегий: это и специальные цены Friends&Family, дополнительный оплачиваемый отпуск, система подарков и материальной помощи, а также постоянное обучение и повышение квалификации под руководством профессионалов.

Идеальный отель для путешественника

  • Отель «Ракурс»: где остановиться в Ульяновске?
    Фото: rakurs-hotel.ru
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