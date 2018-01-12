Снимаем на Fujifilm X-T2: отзыв фотографа
На открытии фотовыставки «Дикая природа России-2017» я взял на тестирование фотоаппарат Fujifilm X-T2. До этого я только один раз держал в руках «Фуджи» и я был рад появившейся возможности опять поснимать на него.
Выставка продлится в Центральном доме художника до 14 января 2018 года включительно. Успейте полюбоваться фотографиями — и собственноручно поснимать на технику Fujifilm!
Ключевая особенность, которая меня очень порадовала, — это возможность ручного изменения всех основных настроек: на корпусе камеры расположены классические элементы управления в виде механических дисков, камеру можно настроить не углубляясь в меню, даже в выключенном состоянии.
По желанию фотоаппарат можно превратить в полностью мануальный, да и внешний вид механического плёночного фотоаппарата только подталкивает к этому.
Любителям плёночной классики очень понравится всё взять в свои руки и фотографировать, выкручивая все настройки самостоятельно. Но если нет времени, желания или просто знаний, что за что отвечает, можно перевести устройство (ну, или часть его функций) в автоматический режим.
Вообще процесс съёмки — это отдельная тема. Фотоаппарат работает очень быстро, качественно и тихо. Во время съемки пользоваться можно как видоискателем, так и экраном, который можно наклонять вверх или вниз (это может понадобиться для того, чтобы сделать кадр на уровне земли или, скажем, с поднятыми руками).
Я снимал на Fujifilm X-T2 с объективами XF 10−24mm F/4 R OIS и XF 16−55mm F/2.8 R LM WR. Сразу надо учитывать, что значение кроп-фактор у фотоаппарата равно 1,5.
Еще для меня, как владельца зеркального фотоаппарата, самым настоящим наслаждением был вес фуджика. Он очень лёгкий и удобный. С ним хотелось везде бегать и безостановочно фотографировать — что я, собственно, и делал.
Благодаря тому, что Fujifilm в качестве носителя информации использует SD-карту, мне не составило никакого труда сразу же скинуть полученные кадры на ноутбук.
Мне очень понравилось фотографировать на Fujifilm X-T2 и я рад тому, что у меня появилась возможность поснимать на него. Кстати, любой посетитель фотовыставки в ЦДХ «Дикая природа России-2017» совершенно бесплатно может протестировать этот фотоаппарат в фотозоне Fujifilm.
Где? Центральный дом художника, Крымский вал, дом 10
Когда? Вторник — воскресенье с 11:00 до 20:00. Пн — выходной день (за исключением праздничного дня 8-ого января). 31-ого декабря ЦДХ работает до 18:00.
Сколько? Взрослый билет — 400 рублей. Детский и льготный — 200 рублей. Для всех обладателей банковских карт ПАО «Бинбанк» билет стоит 200 рублей.