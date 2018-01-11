  • Got2b — палочка-выручалочка для девушек
  • Got2b — палочка-выручалочка для девушек
Калейдоскоп

Got2b — палочка-выручалочка для девушек

Бренд got2b выпускает средство нового поколения — серию парфюмированных сухих шампуней Fresh it Up, которые подарят дополнительный день идеальной укладки и свежести.
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11 января 2018 в 18:26

Fresh It Up помогают вернуть волосам свежий и ухоженный вид без мытья головы и моментально освежить укладку, не оставляя на волосах белых частичек и окутывая легким ароматом. Линейка представлена тремя средствами: got2b Fresh it Up объем, экстра-свежесть и специальный продукт для брюнеток.

got2b Fresh it Up Объем — это сухой шампунь, который подарит укладке невероятный лифтинг-эффект, приподнимая волосы от корней, при этом придавая прическе обновленный вид. А аромат тропического бриза создаст атмосферу легкости и хорошее настроение на весь день.

Сухой шампунь got2b Fresh it Up Экстра-свежесть возвращает укладке свежий вид и распространяет сочный аромат цитрусовых. Продукт также представлен в удобном мини-формате, который легко поместится в дамскую сумочку.

  • Got2b — палочка-выручалочка для девушек

Специальная линейка got2b Fresh it Up Для брюнеток создана для девушек с темными волосами, которые боятся «эффекта седины» и белого налета на волосах от сухих шампуней. Частички средства окрашены в темный цвет, поэтому оно обладает двойным эффектом: мгновенное очищение волос и временная тонировка отросших корней. Приятный бонус: «got2b Fresh it Up Для брюнеток» обладает соблазнительным ароматом шоколада с нотками ванили.

Ориентировочная стоимость:
Шампунь (200 мл) — 345 рублей
Шампунь (100 мл) — 230 рублей

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