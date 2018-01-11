Got2b — палочка-выручалочка для девушек
Fresh It Up помогают вернуть волосам свежий и ухоженный вид без мытья головы и моментально освежить укладку, не оставляя на волосах белых частичек и окутывая легким ароматом. Линейка представлена тремя средствами: got2b Fresh it Up объем, экстра-свежесть и специальный продукт для брюнеток.
got2b Fresh it Up Объем — это сухой шампунь, который подарит укладке невероятный лифтинг-эффект, приподнимая волосы от корней, при этом придавая прическе обновленный вид. А аромат тропического бриза создаст атмосферу легкости и хорошее настроение на весь день.
Сухой шампунь got2b Fresh it Up Экстра-свежесть возвращает укладке свежий вид и распространяет сочный аромат цитрусовых. Продукт также представлен в удобном мини-формате, который легко поместится в дамскую сумочку.
Специальная линейка got2b Fresh it Up Для брюнеток создана для девушек с темными волосами, которые боятся «эффекта седины» и белого налета на волосах от сухих шампуней. Частички средства окрашены в темный цвет, поэтому оно обладает двойным эффектом: мгновенное очищение волос и временная тонировка отросших корней. Приятный бонус: «got2b Fresh it Up Для брюнеток» обладает соблазнительным ароматом шоколада с нотками ванили.
Ориентировочная стоимость:
Шампунь (200 мл) — 345 рублей
Шампунь (100 мл) — 230 рублей