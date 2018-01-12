Ты что тут, самый умный? Интеллектуальные викторины в пабах и на корпоративах
Вечер, бар, гул, крики, толпа народу и все это — не ради модного диджея. Люди за столиками больше увлечены не содержимым их бокалов, а информацией на экране, который показывает — внимание! — не футбол, а очередной вопрос викторины. Примерно так выглядит барная интеллектуальная викторина Квиз, плиз!
Игра состоит из нескольких раундов, посвященных самым разным темам: логике, математике, географии, музыке, кино, истории — продолжать список можно бесконечно. Вы даже не представляете, какие знания могут вам пригодиться. Наконец-то можно с уверенностью сказать: «Не зря я учил теорему биссектрисы равнобедренного треугольника и ходил на сольфеджио! ». Вопросы непредсказуемы. Вот пример:
В 2017 году полотно да Винчи «Спаситель мира» была куплена на аукционе «Кристис» за рекордные $400 млн. Вслед за этим событием известная компания выпустила шуточную рекламу картинной рамки «Virserum» за $9,99 со слоганом «Когда купил дорогую картину, и тебе не нравится рамка». Угадайте название компании!
Ключ к загадке кроется в названии товара. Вот рекламный плакат (он же — ответ на вопрос).
До, во время и после игры можно (и даже нужно!) делать заказы, ужинать, выпивать — словом, получать максимум удовольствия. Все вопросы и задания озвучиваются ведущим и транслируются через экраны в баре, а отвечать нужно, вписывая ответы в специальные бланки. Команда, набравшая максимальное количество баллов за игру, побеждает. А победители, как водится, получают бурные овации, восторг, уважение и призы, конечно!
Команда Квиз, плиз! организует викторины на корпоративах и регулярно проводит игры в 5 странах и 38 городах.
Точные адреса и даты ближайших игр можно узнать на официальном сайте Kвиз, плиз! или на страницах компании ВКонтакте и на Facebook.