Звук по костям черепа: как работают наушники Aftershokz
Всевозможные гаджеты позволяют нам общаться с друзьями и слушать любимую музыку в любое время и в любом месте.
Однако бывают ситуации, когда нам важно контролировать звуки вокруг, но при этом хочется послушать музыку или нужно поговорить по телефону.
Да, можно продолжать вытаскивать один наушник из уха, да, можно включать громкую связь, а можно воспользоваться технологией костной проводимости звука!
Кому это пригодится?
Не станем пугать «экзотическими» ситуациями, когда, слушая музыку в наушниках, вы не услышите, скажем, подкрадывающегося льва.
И в обычном путешествии могут возникнуть ситуации, требующие вашего внимания. Например, не услышав оклик экскурсовода в музее или на шумном перекрестке, вы рискуете заблудиться и отстать от группы.
И потом, многие путешествуют с целью пробежать марафон или погонять по трассам на велосипеде, и во всех этих случаях нужно следить за обстановкой вокруг: закрытые уши тут могут стать помехой.
Контроль дают особые наушники, главное отличие и конкурентное преимущество заключаются в том, что они… не закрывают уши!
Они передают звук по костям черепа напрямую к внутреннему уху, а слуховой проход в ушной раковине остается открытым. Технология безопасна, а костная проводимость — естественная возможность нашего организма. Известны случаи, например, как неслышащие люди могли танцевать под музыку: звуки достигали их внутреннего уха через пол и твердые ткани тела вроде костей ног и позвоночника.
Попробуйте заткнуть уши и сказать пару слов — вы прекрасно услышите себя, но при этом не будете слышать других: звук собственного голоса мы воспринимаем с помощью костной проводимости.
Это свойство человеческого тела долгое время использовалось военными и медиками, и лишь последнее десятилетие такую технологию «распробовали» спортсмены, автолюбители, путешественники.
А наушники удобные? Звучат хорошо?
Наушники отличаются не только способом крепления. Звук тоже несколько отличается от звука в привычных наушниках и гарнитурах.
Во-первых, на месте глубоких басов пьезоизлучатели отдаются вибрацией, что как бы позволяет почувствовать бас, а не услышать его в привычном понимании. К такой вибрации быстро привыкаешь, тем более, что на средней громкости она почти не чувствуется.
Наушники подойдут тем, кому нужен сопроводительный «звук на фоне», но при этом, в отличие от большинства аналогичных гарнитур, Trekz Titanium покрывают почти весь слышимый диапазон частот, что обеспечивает стерео-звучание без искажений.
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