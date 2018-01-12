Путеводитель по Kandima, или Где остановиться на Мальдивах?
Отель расположен в атолле Даалу, в 150 км к югу от столицы и воздушных ворот Мальдив — города Мале.
40 минут на гидроплане (или 25 минут на самолете внутренних авиалиний + 15 минут на скоростном катере) — и вас уже встречают на райском острове посреди безбрежного Индийского океана.
Здесь вы найдете 272 номера (которые, кстати, совсем недавно приняли первых постояльцев: отель был открыт в марте 2017).
60 Sky Studio / 72 Beach Studio (40 м² - внутренние помещения, 3 взрослых или 2 взрослых и 2 ребенка). Расположены в двухэтажных зданиях (каждое — вмещает 4 номера), которые тянутся вдоль пляжной линии.
Спальня с кроватью king-size, зона отдыха с диваном, гардеробная, ванная комната с душем, балкон/терраса (15 м2) с кушеткой и обеденным столиком.
Family Sky Studio (2 Bedrooms) (80 м² - внутренние помещения/30 м² - внешние, 6 взрослых или 4 взрослых + 4 ребенка). Представляет собой 2 соединенных номера Sky Studio. Здесь прекрасно расположится семья или дружеская компания.
20 Beach Villa with Jacuzzi (55 м² - внутренние помещения / 42 м² - внешние. Здесь достаточно места для 3 взрослых или 2 взрослых с 2 детьми). Береговые виллы с видом на океан. Спальня с кроватью king-size, зона отдыха с диваном, гардеробная, частично открытая ванная комната с ванной и душем, кушетка для отдыха, джакузи, терраса с обеденным столиком.
29 Beach Pool Villa with Jacuzzi (55 м² - внутренние помещения/ 70 м² - внешние, 3 взрослых или 2 взрослых + 2 детей). Схожи с номерами Beach Villa with Jacuzzi, но имеют частный бассейн на террасе.
31 Aqua Villa (48 м² - внутренние помещения / 25 м2 — внешние, подойдет для 3 взрослых или 2 взрослых и 2 детей). Водные виллы с прямым спуском в воду. Спальня с кроватью king-size, зона отдыха с диваном, гардеробная, ванная комната с ванной и душем, обеденная зона на открытом воздухе, терраса с шезлонгами.
28 Aqua Villa with Jacuzzi (48 м² - внутренние помещения / 25 м² - внешние, максимально 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка). Водные виллы с прямым спуском в воду. Идентичны номерам Aqua Villa, но дополнительно имеют джакузи на открытом воздухе.
18 Ocean Pool Villa (60 м² - внутренние помещения / 30м² - внешние, максимально 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка). По планировке идентичны номерам Aqua Villa, но дополнительно имеют частный бассейн на террасе.
К оплате здесъ принимаются кредитные карты: Visa, MasterCard, American Express, а также наличные — доллары и евро.
Комплектация в номерах:
• кровать king-size
• кондиционер
• ТВ с плоским экраном (спутниковые каналы)
• телефон
• мини-бар (платно/ для SAI и PAI — безалкогольные прохладительные напитки, бутилированная питьевая вода, баночное пиво, домашнее столовое вино — бесплатно, пополнение 1 раз в день)
• сейф
• фен
• room service (24 часа, платно)
• уборка номера — ежедневно
Здесь же, прямо на острове, вы найдете:
• 5 ресторанов — «Flavour», «Zest» два основных ресторана, международная кухня, шведский стол/ «Azure» — средиземноморская кухня/ «Sea Dragon» — азиатская кухня / «Smoked» — блюда на гриле)
• 3 бара — «Breeze pool bar», «Reflections», «Forbidden Bar» (бар для взрослых)
• 2 кафе — «Aroma» (кофе, соки, выпечка, мальдивские и азиатские закуски) / гастрономический бутик-кафе «Deli»
• бассейн — 100 м
• SPA-центр esKape SPA (процедуры для лица и тела)
• салон красоты и нейл-бар
• лаунж «HQ & Den» (24 часа/библиотека, игровая зона, доступ в интернет)
• арт-студия
• фото-студия
• магазины (сувениры, пляжная одежда, аксессуары)
• услуги врача (есть медицинский кабинет)
• услуги прачечной (платно)
Развлечения и спорт:
• тренажерный зал (24 часа/ услуги персонального тренера — платно)
• групповые фитнес-программы (аэробика, Зумба, тренировка Boot Camp)
• сауна, парная (в SPA-центре)
• йога
• теннисный корт
• футзал
• волейбол на пляже
• петанг
• стрельба из лука
• снорклинг
• дайвинг-центр и центр водных видов спорта Aquaholics
Подробнее о местном дайвинге читайте в нашей статье.
• уроки кулинарии
• прокат велосипедов и скутеров
Для детей:
• детский клуб Kandiland
• услуги няни
вариант, чтобы совместить размеренный пляжный отдых с активными программами и мероприятиями.
В пакет Select All Inclusive входят:
• Завтрак, обед, ужин в главных ресторанах «Flavour» и «Zest» (шведский стол).
• 20% скидка на все рестораны a la carte за исключением room service.
• Неограниченное количество алкогольных и безалкогольных напитков стандартных (непремиальных) марок во время приема пищи в главных ресторанах; в барах Reflections и Breeze: бутилированная питьевая вода, безалкогольные прохладительные напитки, фруктовые соки, разливное пиво, кофе и чай (холодный/горячий), домашнее столовое вино (белое/красное/розовое), крепкий алкоголь непремиальных марок (джин/ром/водка/виски/текила/бренди), коктейли и моктейли на основе ингредиентов непремиальных марок.
• Мини-бар (пополняется 1 раз в день): безалкогольные прохладительные напитки, бутилированная питьевая вода, пиво в банках, домашнее столовое вино, чай, кофе.
• Одна бесплатная экскурсия (групповая) на выбор из следующих вариантов: круиз на закате, круиз «за дельфинами», посещение местного острова, рыбалка с леской, снорклинг- тур.
• Тренажерный зал, теннисные корты, настольный теннис, дартс, футбольное поле, каяки, оборудование для снорклинга и виндсерфинга.
Оплачивается дополнительно:
• Room service.
• Отдельные пункты меню в ресторанах и барах.
• Покупки в магазинах отеля.
• Специальные и особые мероприятия, организованные отелем.
Пакет Premium All Inclusive — это:
• Завтрак, обед, ужин в главных ресторанах «Flavour» и «Zest» (шведский стол) или в любом из ресторанов/ кафе a la carte (Azure, Smoked, Deli, Aroma) за исключением The Sea Dragon & Forbidden Bar и room service.
• 20% скидка на ресторан The Sea Dragon & Forbidden Bar.
• Неограниченное количество алкогольных и безалкогольных напитков, включая премиальные марки, во время приема пищи в главных ресторанах; в барах Reflections и Breeze: бутилированная питьевая вода, безалкогольные прохладительные напитки, фруктовые соки, разливное пиво, кофе и чай (холодный/горячий), домашнее столовое вино (белое/красное/розовое), крепкий алкоголь премиальных марок (джин/ром/водка/виски/текила/бренди), коктейли и моктейли на основе ингридиентов премиальных марок.
• Мини-бар (пополняется 1 раз в день): безалкогольные прохладительные напитки, бутилированная питьевая вода, пиво в банках, домашнее столовое вино, чай, кофе.
• Две бесплатных экскурсии (групповых) на выбор из следующих вариантов: круиз на закате, круиз «за дельфинами», посещение местного острова, рыбалка с леской, снорклинг- тур.
• Один бесплатный 30-минутный массаж тела в Spa для двоих.
• Тренажерный зал, теннисные корты, настольный теннис, дартс, футбольное поле, каяки, оборудование для снорклинга и виндсерфинга.
Оплачивается дополнительно:
• Room service.
• Питание и напитки в The Sea Dragon & Forbidden Bar.
• Отдельные пункты меню в ресторанах и барах.
• Покупки в магазинах отеля.
• Специальные и особые мероприятия, организованные отелем.