  • Путеводитель по Kandima, или Где остановиться на Мальдивах?
  • Путеводитель по Kandima, или Где остановиться на Мальдивах?
Калейдоскоп

Путеводитель по Kandima, или Где остановиться на Мальдивах?

Поездка на Мальдивы — мечта многих! Но какое жилье выбрать? Уединенную виллу для молодоженов или просторное бунгало для шумной и веселой компании? Полупансион или all inclusive? Представляем короткий гид по пятизвездочному курорту Kandima Maldives.
12 января 2018 в 13:22

Отель расположен в атолле Даалу, в 150 км к югу от столицы и воздушных ворот Мальдив — города Мале.

40 минут на гидроплане (или 25 минут на самолете внутренних авиалиний + 15 минут на скоростном катере) — и вас уже встречают на райском острове посреди безбрежного Индийского океана.

Здесь вы найдете 272 номера (которые, кстати, совсем недавно приняли первых постояльцев: отель был открыт в марте 2017).

  • Путеводитель по Kandima, или Где остановиться на Мальдивах?
Но какой из номеров выбрать? Пройдемся по списку.

60 Sky Studio / 72 Beach Studio (40 м² - внутренние помещения, 3 взрослых или 2 взрослых и 2 ребенка). Расположены в двухэтажных зданиях (каждое — вмещает 4 номера), которые тянутся вдоль пляжной линии.

Спальня с кроватью king-size, зона отдыха с диваном, гардеробная, ванная комната с душем, балкон/терраса (15 м2) с кушеткой и обеденным столиком.

Family Sky Studio (2 Bedrooms) (80 м² - внутренние помещения/30 м² - внешние, 6 взрослых или 4 взрослых + 4 ребенка). Представляет собой 2 соединенных номера Sky Studio. Здесь прекрасно расположится семья или дружеская компания.

20 Beach Villa with Jacuzzi (55 м² - внутренние помещения / 42 м² - внешние. Здесь достаточно места для 3 взрослых или 2 взрослых с 2 детьми). Береговые виллы с видом на океан. Спальня с кроватью king-size, зона отдыха с диваном, гардеробная, частично открытая ванная комната с ванной и душем, кушетка для отдыха, джакузи, терраса с обеденным столиком.

29 Beach Pool Villa with Jacuzzi (55 м² - внутренние помещения/ 70 м² - внешние, 3 взрослых или 2 взрослых + 2 детей). Схожи с номерами Beach Villa with Jacuzzi, но имеют частный бассейн на террасе.

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