  • Samsung Galaxy A8 и A8+ в продаже с 1 января 2018
  • Samsung Galaxy A8 и A8+ в продаже с 1 января 2018
  • Samsung Galaxy A8 и A8+ в продаже с 1 января 2018
Калейдоскоп

Samsung Galaxy A8 и A8+ в продаже с 1 января 2018

Наступили зимние праздники, а вы еще не решили, что подарить? Смартфон может быть подходящим вариантом! Рассказываем подробнее о новинке от Samsung.
29 декабря 2017 в 18:13

Смартфоны Galaxy A8 и A8+ оснащены двойной фронтальной камерой и отличаются эргономичным дизайном, воплощающим в себе передовой опыт и богатое наследие Samsung в области проектирования мобильных устройств. Новые смартфоны Galaxy A стали не просто более стильными, но, благодаря поддержке дополнительных функций, еще и более практичными и удобными в использовании.

Более подробная информация о новинке — на официальном сайте Samsung.

«В новых моделях популярной среди российских потребителей серии Galaxy А впервые представлена двойная фронтальная камера с поддержкой функции «Живой фокус». Также они унаследовали одну из лучших особенностей наших флагманских смартфонов — «безграничный» экран, — прокомментировал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.

КАМЕРЫ

Уникальной чертой новых смартфонов Samsung Galaxy A8 и A8+ является двойная фронтальная камера с разрешением 16 Мп (F1.9) и 8 Мп (F1.9), которая позволяет делать четкие и яркие автопортреты как днём, так и ночью.

Любители художественных эффектов оценят функцию «Живой фокус», благодаря которой можно настраивать размытие фона на снимке в процессе фотографирования или после — в галерее. Кроме того, селфи всегда можно украсить стикерами или отретушировать.

Основная 16-мегапиксельная камера обладает светочувствительным объективом F1.7 и позволяет делать детализированные и яркие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Технология цифровой стабилизации видеоизображения (VDis) позволяет забыть о дрожании камеры при съёмке видео, а с встроенной функцией Hyperlapse вы сможете записать и поделиться длинной историей, снятой в ускоренном режиме с безупречной стабилизацией.

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ЭКРАН Читать далее

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