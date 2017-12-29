Samsung Galaxy A8 и A8+ в продаже с 1 января 2018
Смартфоны Galaxy A8 и A8+ оснащены двойной фронтальной камерой и отличаются эргономичным дизайном, воплощающим в себе передовой опыт и богатое наследие Samsung в области проектирования мобильных устройств. Новые смартфоны Galaxy A стали не просто более стильными, но, благодаря поддержке дополнительных функций, еще и более практичными и удобными в использовании.
Более подробная информация о новинке — на официальном сайте Samsung.
«В новых моделях популярной среди российских потребителей серии Galaxy А впервые представлена двойная фронтальная камера с поддержкой функции «Живой фокус». Также они унаследовали одну из лучших особенностей наших флагманских смартфонов — «безграничный» экран, — прокомментировал глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев.
КАМЕРЫ
Уникальной чертой новых смартфонов Samsung Galaxy A8 и A8+ является двойная фронтальная камера с разрешением 16 Мп (F1.9) и 8 Мп (F1.9), которая позволяет делать четкие и яркие автопортреты как днём, так и ночью.
Любители художественных эффектов оценят функцию «Живой фокус», благодаря которой можно настраивать размытие фона на снимке в процессе фотографирования или после — в галерее. Кроме того, селфи всегда можно украсить стикерами или отретушировать.
Основная 16-мегапиксельная камера обладает светочувствительным объективом F1.7 и позволяет делать детализированные и яркие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Технология цифровой стабилизации видеоизображения (VDis) позволяет забыть о дрожании камеры при съёмке видео, а с встроенной функцией Hyperlapse вы сможете записать и поделиться длинной историей, снятой в ускоренном режиме с безупречной стабилизацией.
БЕЗГРАНИЧНЫЙ ЭКРАН Читать далее
При просмотре фильмов или в компьютерных играх новые модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) устанавливают новый стандарт восприятия, позволяя буквально погрузиться в происходящее на экране. Благодаря безграничному экрану с соотношением сторон 18.5:9 вы сможете наслаждаться изображением с настоящим кинематографическим качеством. Изящный корпус из металла и стекла, плавные линии и эргономичный дизайн делают просмотр контента и взаимодействие с ним еще более удобным. Смартфоны Galaxy A8 и A8+ доступны в трех цветах: черный, золотой или синий.
Обе модели поддерживают функцию «Всегда включенного экрана» (Always On Display), что позволяет постоянно оставаться в курсе событий — вы сможете моментально получать информацию, просто взглянув на экран, без необходимости разблокировки смартфона. Благодаря поддержке сервиса Samsung Pay вам больше не потребуется брать с собой бумажник каждый раз, когда вы выходите из дома.
Поддержка технологий Magnetic Secure Transmission (MST) и Near Field Communication (NFC) в смартфонах Galaxy A8 и A8+ позволяет использовать их для оплаты покупок практически везде вместо банковских карт. Все транзакции, осуществляемые через сервис Samsung Pay, защищены, а сам сервис максимально прост в использовании. Все, что необходимо для осуществления оплаты, — провести смартфоном по терминалу и подтвердить транзакцию сканированием отпечатка пальца.
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модели Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) выполнены в пыле- и влагозащищенном корпусе, соответствующем стандарту IP68, который предохраняет смартфон от дождя, песка и пыли и позволяет использовать его практически в любой ситуации. Помимо этого, модели оснащены слотами для карт microSD, благодаря чему доступная память может быть расширена до 256 ГБ.
Смартфоны Galaxy A8 (2018) и A8+ (2018) поступят в продажу с 1 января 2018 года.