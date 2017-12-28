«Ирей» — отдых в Крыму
Перед самой Алуштой — развилка. Поворот налево сулит зрелищную, по меркам автомобилистов, дорогу. Горные серпантины, зелень виноградников, горы и море, сколько хватает глаз. Через 13 км такой дороги появляется приметный указатель — «Ирей». Сворачиваем — и попадаем в маленький курортный поселок Семидворье, который можно обнаружить далеко не на каждой карте. Здесь и располагается релакс-центр «Ирей».
Если спросить маркетологов, почему отель назвали именно «Ирей», они тут же расскажут красивую легенду. О сказочной стране, о южных краях, куда птицы улетают зимой. В старорусском этот дивный край называли «ирий». Глядя на белоснежные виллы с высокими башенками, утопающие в зелени Эдемского сада, сложно не согласиться с выбранным названием.
Цветущие олеандры, пряные запахи розмарина и можжевельника придают Семидворью неповторимый шарм южного курорта. Поселок окружает действующий памятник природы с официальным названием «Роща можжевельника высокого в районе Семидворья» размером целых 5 гектар.
Это вечнозеленое хвойное дерево занесено в Красную книгу России. Может прожить до 600 лет! Экземпляры из Семидворья отличаются молодостью: им «всего-то» 300−400 лет.
Можжевельник — это дерево-доктор. Его ветви и хвоя источают эфирные вещества фитонциды, обладающие сильнейшими бактерицидными свойствами. Один гектар можжевелового леса в сутки выбрасывает в воздух столько фитонцидов, что их вполне хватило бы для оздоровления воздуха большого города. А в Семидворье таких гектар целых пять! Приятный для человека, запах чудо-дерева совершенно невыносим для разного рода вредоносных микроорганизмов. О целебных свойствах можжевельника знали еще древние греки; например, в «Одиссее» упоминается сила и могущество его аромата, которым аргонавты усыпляют змея, охраняющего золотое руно. Читать далее
Стоит ли говорить, насколько чист и целебен воздух в Семидворье. Это и стало причиной, почему Релакс-центр «Ирей» так полюбили родители маленьких детей. Сюда едут из городов-миллионников, из промышленных агломераций, из северных населенных пунктов. Всё ради семейного отпуска на берегу моря, в окружении можжевелой рощи, кристального воздуха и… сервиса размером с уверенные «четыре звезды».
Релакс-центр «Ирей» в 2016 году прошел обязательную гостиничную классификацию. Эксперты выдали сертификат: теперь на логотипе отеля имеют право красоваться четыре звездочки. За комфорт, оснащение номеров, питание, СПА-услуги.
Протяните руку — и мы устроим виртуальную экскурсию по территории «Ирей». Первое впечатление — ухоженный сад с экзотическими растениями, бескрайние заросли благоухающих роз, увитые плющом подпорные стены, высокие пальмы. «Мы точно в Крыму? », — переспрашивают гости, прибывшие в Релакс-центр впервые. Да, это многогранный Крым, но в первую очередь это — работа команды садовников, которые с утра до вечера облагораживают сад, прозванный отдыхающими Эдемским.
Посмотреть сад мы еще успеем, а пока приглашаем зайти в номера. У нас есть корпус отеля с номерами категории «стандарт», есть белоснежные виллы с винтовыми лесенками, где расположены номера «комфорт», «полулюкс» и «люкс». Молодоженам предложат оригинальный номер в восточном стиле. Балконы виллы выходят на море, на рассвете солнце встает из-за моря, а дельфины подплывают совсем близко к берегу в поисках рыбы. Наблюдать за ними можно прямо из своего номера!
На закате солнце прячется за Крымские горы, а пейзаж венчает легендарная гора полуострова — Аю-Даг, Медведь-гора.
Давайте выйдем из здания и пройдем по дорожкам отеля в направлении SKY Lounge. Это кафе с открытой площадкой над морем. По вечерам здесь играет живая музыка: джаз, блюз и кавер-версии любимых мировых хитов. Посмотрите вниз, на море. Видите, рыбацкие лодки качаются на волнах? Улов незамедлительно попадает на кухню: в меню — свежая черноморская рыба, мидии. Их прекрасно дополнит хороший ассортимент крымского вина. Для самых маленьких — детское меню. Рано утром автомобиль привозит свежие фермерские овощи и фрукты из крымских садов, а также мясо, изюминка которого — ароматная крымская баранина. Шеф-повар каждый сезон трудится над новинками локальной кухни для меню кафе SKY Lounge.
За территорией кафе — детский бассейн под открытым небом, лаунж-зона в тени и деревянный сруб сауны. Прогуляемся по набережной отеля — и попадем к зданию центра «Wellnes&SPA». Список услуг СПА-отделения занимает не одну страницу: здесь есть всё, от массажей и парикмахерских услуг до процедур контурной пластики, мезотерапии и моделирования тела.
Это же здание делит и самая яркая, веселая половина гостей отеля — дети. Здесь для них оборудована большая игровая зона. Часть игр проводится у моря, на набережной, под открытым небом. Часть программы анимации проходит на игровой крытой территории. Команда аниматоров «Ирей» — гордость отеля, которая год от года получает искренние благодарности от мам и пап. «Можно оставить ребенка на целый день и действительно отдохнуть», — пишут нам родители, бабушки и дедушки, после своего отпуска.
Очень радостно получать такие слова. Каждый год команда центра «Ирей» работает, растет и совершенствуется. Чтобы было, чем порадовать постоянных гостей, чем восхитить новых. Добро пожаловать!