  • «Ирей» — отдых в Крыму
  • «Ирей» — отдых в Крыму
  • «Ирей» — отдых в Крыму
  • «Ирей» — отдых в Крыму
Калейдоскоп

«Ирей» — отдых в Крыму

Всего 50 километров отделяет аэропорт Симферополя от курортной Алушты, занявшей самую широкую долину меж Крымских гор и Черным морем. Столичные гости пошутят: «мы на работу ездим больше, чем 50 км».
28 декабря 2017 в 17:00

Перед самой Алуштой — развилка. Поворот налево сулит зрелищную, по меркам автомобилистов, дорогу. Горные серпантины, зелень виноградников, горы и море, сколько хватает глаз. Через 13 км такой дороги появляется приметный указатель — «Ирей». Сворачиваем — и попадаем в маленький курортный поселок Семидворье, который можно обнаружить далеко не на каждой карте. Здесь и располагается релакс-центр «Ирей».

Если спросить маркетологов, почему отель назвали именно «Ирей», они тут же расскажут красивую легенду. О сказочной стране, о южных краях, куда птицы улетают зимой. В старорусском этот дивный край называли «ирий». Глядя на белоснежные виллы с высокими башенками, утопающие в зелени Эдемского сада, сложно не согласиться с выбранным названием.

Цветущие олеандры, пряные запахи розмарина и можжевельника придают Семидворью неповторимый шарм южного курорта. Поселок окружает действующий памятник природы с официальным названием «Роща можжевельника высокого в районе Семидворья» размером целых 5 гектар.

Это вечнозеленое хвойное дерево занесено в Красную книгу России. Может прожить до 600 лет! Экземпляры из Семидворья отличаются молодостью: им «всего-то» 300−400 лет.

Можжевельник — это дерево-доктор. Его ветви и хвоя источают эфирные вещества фитонциды, обладающие сильнейшими бактерицидными свойствами. Один гектар можжевелового леса в сутки выбрасывает в воздух столько фитонцидов, что их вполне хватило бы для оздоровления воздуха большого города. А в Семидворье таких гектар целых пять! Приятный для человека, запах чудо-дерева совершенно невыносим для разного рода вредоносных микроорганизмов. О целебных свойствах можжевельника знали еще древние греки; например, в «Одиссее» упоминается сила и могущество его аромата, которым аргонавты усыпляют змея, охраняющего золотое руно. Читать далее

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