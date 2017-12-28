  • Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы
  • Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы
  • Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы
Калейдоскоп

Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы

Как встретить Новый год? Куда сходить на новогодних каникулах? Где провести рождественский вечер? Кулинарная студия CULINARYON приглашает всех желающих встретить Новый 2018 год в формате праздничного кулинарного мастер-класса, а также принять участие в мастер-классах студии в январе.
28 декабря 2017 в 16:56

В преддверии Нового 2018 года самая большая кулинарная студия Европы и Юго-Восточной Азии приглашает всех желающих отправиться в новогоднее путешествие в мир гастрономических приключений.

Встретить Новый год:

В ночь с 31 декабря на 1 января в кулинарной студии Culinaryon на Новинском бульваре пройдет праздничный мастер-класс «Новогодняя гастрономическая сказка» с играми, танцами и многими другими развлечениями для взрослых и детей.

В меню:

• Приветственный фуршет

• Оливье со слабосоленой семгой

• Спагетти с рукколой и креветками

• Стейк Три Тип с соусом Джек Дениэлс

• Торт Два шоколада с виски

• Мороженое с черной смородиной

Стоимость: 12 000 руб.

Как провести новогодние каникулы:

На протяжении всего января в кулинарной студии CULINARYON будут проходить самые разные кулинарные мастер-классы — на любой вкус и цвет, как говорится.

Только в период новогодних каникул каждому желающему предоставляется возможность посетить сразу 22 мероприятия, в числе которых:

  • Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы

Специальный новогодний бранч — отличный способ начать новый год с вкуснейшего завтрака, приготовленного вами под руководством обаятельного шеф-повара в CULINARYON на Римской — студии, расположенной на высоте птичьего полета с потрясающим видом на зимнюю столицу.

В меню:

• Брускетта с авокадо и грушей бальзамик

• Блинный мешочек с лососем и сыром бри на подушке из шпината

• Соленый тарт баннофи

Стоимость: 3 500 руб.

  • Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы

Серия детских мастер-классов — «Италия для детей» и «Готовят дети»

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