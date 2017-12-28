Каникулы со вкусом: кулинарная студия Culinaryon приглашает на новогодние мастер-классы
В преддверии Нового 2018 года самая большая кулинарная студия Европы и Юго-Восточной Азии приглашает всех желающих отправиться в новогоднее путешествие в мир гастрономических приключений.
Встретить Новый год:
В ночь с 31 декабря на 1 января в кулинарной студии Culinaryon на Новинском бульваре пройдет праздничный мастер-класс «Новогодняя гастрономическая сказка» с играми, танцами и многими другими развлечениями для взрослых и детей.
В меню:
• Приветственный фуршет
• Оливье со слабосоленой семгой
• Спагетти с рукколой и креветками
• Стейк Три Тип с соусом Джек Дениэлс
• Торт Два шоколада с виски
• Мороженое с черной смородиной
Стоимость: 12 000 руб.
Как провести новогодние каникулы:
На протяжении всего января в кулинарной студии CULINARYON будут проходить самые разные кулинарные мастер-классы — на любой вкус и цвет, как говорится.
Только в период новогодних каникул каждому желающему предоставляется возможность посетить сразу 22 мероприятия, в числе которых:
Специальный новогодний бранч — отличный способ начать новый год с вкуснейшего завтрака, приготовленного вами под руководством обаятельного шеф-повара в CULINARYON на Римской — студии, расположенной на высоте птичьего полета с потрясающим видом на зимнюю столицу.
В меню:
• Брускетта с авокадо и грушей бальзамик
• Блинный мешочек с лососем и сыром бри на подушке из шпината
• Соленый тарт баннофи
Стоимость: 3 500 руб.
Серия детских мастер-классов — «Италия для детей» и «Готовят дети»
Сколько цветов в равиоли, на какую длину можно выложить спагетти из одной пачки и бывают ли блинчики другой формы? Детям интересно всё, а когда они попадают в CULINARYON, то буквально «ныряют» в кулинарный процесс, и начинается сплошной эксперимент, полет фантазии, вдохновения, невероятных эмоций и полного восторга! А уж таких щепетильных и увлеченных поваров не встречали даже наши шефы.
Стоимость: 3 000 руб.
Мастер-классы по итальянской, испанской, кавказской и многим другим кухням
На кулинарных мастер-классах в студии Culinaryon скучно не бывает никому! А сколько вкусов и ароматов…
В меню:
3 блюда каждой кухни в зависимости от тематики и кухни. Например:
• паста алла Аматричана
• Черная паэлья с морепродуктами
• Классические хачапури по-аджарски и другие блюда
Стоимость: от 4 000 руб.
Мастер-классы из серии «Мясной клуб»
Мясо — это тот самый продукт, секрет вкуса которого начинается на прилавке. Для начала профессиональные шеф-повара CULINARYON расскажут о том, как правильно выбрать мясо, поведают секреты его нарезки, а потом… потом держитесь!
Вы узнаете, как сделать румяный бочок, задать правильную температуру, вовремя перевернуть и в какой момент посолить, чтобы любое мясо оставалось сочным и нежным. И уж точно в любом обществе вы сможете блеснуть историями о стейке Веллингтон, особенностях стейка фьорентино, нежного филе-миньона, и много другого.
Стоимость: от 4 500 руб.
Мастер-класс из серии «Морской клуб» для любителей морепродуктов
Это совершенно особенный мастер-класс. На нём профессиональные шеф-повара CULINARYON не просто научат вас готовить вкусные, полезные и лёгкие блюда из морепродуктов и рыбы. Но научат волшебству и магии деталей. Судите сами, знаменитая на весь мир Паэлья или суп Буйабесс — типичные блюда рыбаков, но вот в рыбную похлёбку к предварительно обжаренным овощам, нескольким видам морской рыбы, чесноку, орехам, фенхелю мы добавляем, скажем, кальвадос и омаров и — «Вуаля!» — получается изысканное блюдо модного гастрономического ресторана.
В меню: мидии, дорада, креветки, палтус и много-многое другое.
Стоимость: 4 500 руб.
Рождественские мастер-классы в Culinaryon
Рождество — это самый семейный праздник. А кулинарный мастер-класс в уютной атмосфере CULINARYON — это прекрасный способ провести вечер в кругу семьи. Самые добрые и приятные воспоминания… Что еще нужно?
6 января — «Рождественский вечер: стейк Веллингтон»
В меню:
• Приветственный фуршет
• Салат с артишоками и грейпфрутом
• Стейк Веллингтон
• Малиновый мусс
Стоимость: 5 500 руб.
7 января — «Рождественский бранч»
В меню:
• Капрезе с бурратой
• Хичин с ветчиной и яйцом пашот
• Сливочно-творожный десерт с карамелью
Стоимость: 3 000 руб.
7 января — «Рождественский обед: готовят дети»
В меню:
• Слоеная тарталетка «Цезарь»
• Сливочная индейка с микропастой
• Синнабон с ванильным кремом
Стоимость: 3 000 руб.
Более подробная информация о студии CULINARYON и расписание мастер-классов на сайте: Culinaryon.ru