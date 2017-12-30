Калейдоскоп

Новогодний абордаж: телеканал «Пятница!» спешит к Острову сокровищ

«Пятница!» подводит итоги уходящего года и поздравляет всех своих телезрителей с наступающим Новым 2018-ым!
30 декабря 2017 в 13:54
  • Новогодний абордаж: телеканал «Пятница!» спешит к Острову сокровищ

Канал приглашает зрителей порадоваться общим успехам: ведь только вместе с ними пиратской «Черной жемчужине», каналу «Пятница!», несомненно удастся первой прибыть к Острову Сокровищ.

К Новому году телеканал подготовил видеопрезентацию, в которой благодарит каждого зрителя за то, что он выбирает «Пятницу!».

Так, например, городами-победителями, чьи просмотры премьерных выпусков популярного реалити-шоу «Пацанки-2» оказались выше других регионов России, стали Хабаровск и Волгоград.

Оставайтесь с «Пятницей!», будет еще интереснее!

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