Новогодний абордаж: телеканал «Пятница!» спешит к Острову сокровищ
«Пятница!» подводит итоги уходящего года и поздравляет всех своих телезрителей с наступающим Новым 2018-ым!
30 декабря 2017 в 13:54
Канал приглашает зрителей порадоваться общим успехам: ведь только вместе с ними пиратской «Черной жемчужине», каналу «Пятница!», несомненно удастся первой прибыть к Острову Сокровищ.
К Новому году телеканал подготовил видеопрезентацию, в которой благодарит каждого зрителя за то, что он выбирает «Пятницу!».
Так, например, городами-победителями, чьи просмотры премьерных выпусков популярного реалити-шоу «Пацанки-2» оказались выше других регионов России, стали Хабаровск и Волгоград.
Оставайтесь с «Пятницей!», будет еще интереснее!