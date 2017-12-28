1 января — премьера всероссийского вокального конкурса на «Звезде»
Каждый день с 1 января 2018 в эфир на телеканала «Звезда» выходит в эфир третий сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», организованный при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.
«Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 регионов России: столько же исполнителей соберутся на одной сцене.
Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов. Все новогодние праздники телезрители будут следить за грандиозным музыкальным праздничным марафоном!
История конкурса
В августе 2016 года начался прием on-line заявок на конкурс, а в феврале и марте 2017 года прошли очные отборочные кастинги в 8 федеральных округах России. В кастингах приняло участие огромное количество вокалистов и музыкальных коллективов.
Конкурс пройдет в эфире в три этапа: конкурсные прослушивания, два полуфинала и финал.
8 полноценных отборочных выпусков-концертов выйдут в эфир на телеканале «Звезда». Каждый отборочный концерт посвящен определенному федеральному округу и участвуют в нем представители субъектов именно этого округа. Оценку выступлений ведет профессиональное жюри — Заслуженный деятель искусств, композитор Максим Дунаевский; Народный артист России, актёр и певец Дмитрий Харатьян; знаменитый телеведущий Юрий Николаев; всемирно известный оперный режиссёр Василий Бархатов; Заслуженная артистка России, певица Зара. В финале каждого концерта-прослушивания жюри определит сильнейших участников, которые попадут в следующий этап конкурса — полуфинал.
В рамках отборочных выпусков-концертов конкурсанты будут исполнять всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов — абсолютно новые, премьерные песни, написанные известными авторами!
Телезрители всей страны будут выбирать своего фаворита из всех полуфиналистов с помощью масштабного смс-голосования, а знаменитые музыкальные эксперты назовут своих фаворитов.
Совпадут ли мнения телезрителей и «звездного жюри» и в конкурсе будет один победитель, или на музыкальном небосклоне зажгутся две новые звезды — мы узнаем во время зрелищного суперфинала и после подведения итогов всероссийского голосования!
Идея проекта принадлежит Министру обороны, генералу армии Сергею Шойгу, который является почетным гостем каждого финального шоу-концерта.
В этом году Сергей Кужугетович будет участвовать в награждение победителей, в рамках специального включения из Национального центра управления обороной Российской Федерации.
«Новая Звезда» — это не просто конкурс. Это масштабное движение протяженностью 60 тысяч километров, впервые объединившее воедино таланты огромной многонациональной страны. Это не только новые голоса, но и новые жанры, стили звучания, типажи и премьерные песни, имеющие все шансы на успех! Конкурс «Новая Звезда» дает возможность талантливым представителям разных национальностей и культур России собраться на одной сцене и показать не только свою уникальность, но и уникальность своей малой Родины.