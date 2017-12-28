  • 1 января — премьера всероссийского вокального конкурса на «Звезде»
  • 1 января — премьера всероссийского вокального конкурса на «Звезде»
Калейдоскоп

1 января — премьера всероссийского вокального конкурса на «Звезде»

В конкурсе примут участие 85 сильнейших исполнителей из самых разных уголков России. Лучших выберет звёздное жюри во главе с Максимом Дунаевским — и телезрители в рамках всероссийского смс-голосования.
Партнерский материал
28 декабря 2017 в 14:29

Каждый день с 1 января 2018 в эфир на телеканала «Звезда» выходит в эфир третий сезон Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда», организованный при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

«Новая Звезда» — это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие 85 регионов России: столько же исполнителей соберутся на одной сцене.

  • 1 января — премьера всероссийского вокального конкурса на «Звезде»

Масштабное голосование телезрителей по всей Российской Федерации и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят лучших вокалистов. Все новогодние праздники телезрители будут следить за грандиозным музыкальным праздничным марафоном!

История конкурса

В августе 2016 года начался прием on-line заявок на конкурс, а в феврале и марте 2017 года прошли очные отборочные кастинги в 8 федеральных округах России. В кастингах приняло участие огромное количество вокалистов и музыкальных коллективов.

Конкурс пройдет в эфире в три этапа: конкурсные прослушивания, два полуфинала и финал.

8 полноценных отборочных выпусков-концертов выйдут в эфир на телеканале «Звезда». Каждый отборочный концерт посвящен определенному федеральному округу и участвуют в нем представители субъектов именно этого округа. Оценку выступлений ведет профессиональное жюри — Заслуженный деятель искусств, композитор Максим Дунаевский; Народный артист России, актёр и певец Дмитрий Харатьян; знаменитый телеведущий Юрий Николаев; всемирно известный оперный режиссёр Василий Бархатов; Заслуженная артистка России, певица Зара. В финале каждого концерта-прослушивания жюри определит сильнейших участников, которые попадут в следующий этап конкурса — полуфинал.

  • 1 января — премьера всероссийского вокального конкурса на «Звезде»

В рамках отборочных выпусков-концертов конкурсанты будут исполнять всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов — абсолютно новые, премьерные песни, написанные известными авторами!

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