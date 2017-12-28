Новогодний марафон в джаз-клубе «Академический»
Со 2 по 7 января в джаз-клубе «Академический» пройдет Новогодний марафон.
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28 декабря 2017 в 13:21
Во время Новогоднего марафон каждый день на сцене будут выступать новые музыканты.
2 января российский пианист, певец и композитор Денис Мажуков отпразднует вместе с гостями свое 45-летие. 3 января Леван Ломидзе & Blues Cousins подарят зрителям огненный блюз-рок. 4 января на сцене появится легендарный бунтарь Петр Подгородецкий. 5 января выступит легенда российского рока Константин Никольский, а 6 января — виртуоз соула и джаза Сергей Манукян. 7 января пройдет рождественский концерт Софи Окран — жизнеутверждающий фанк и джаз.
Тот, кто забронирует номер категории «Делюкс» в отеле «Мандарин», получит билет на Новогодний Марафон в подарок.