  • Sakura Printing на высоте: восхождение на Эльбрус
  • Sakura Printing на высоте: восхождение на Эльбрус
    Фото: Matteo Leoni / Flickr.com
Калейдоскоп

Sakura Printing на высоте: восхождение на Эльбрус

Команда любителей экстремального отдыха совершила восхождение на самую высокую горную вершину России и Европы при поддержке компании Sakura Printing — российского производителя картриджей.
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29 декабря 2017 в 17:14

Участник группы, Вадим Шпилевский, рассказал нам о нестандартном методе подготовки к подъему, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в пути, и о своих ощущениях.

— Вадим, как вам пришла идея восхождения на Эльбрус?

— Я люблю открывать новые горизонты, чувствовать себя по-новому, выходить из зоны комфорта. Свежие ощущения дают заряд для того, чтобы творить и для того, чтобы жить на полную.

— Как готовились к походу?

— Чтобы не стать жертвой горной болезни, нужна подготовка. Мы использовали нестандартный метод: 25 дней ночевали в гипоксической палатке. Внутри нее с помощью специального аппарата создаются условия пониженного содержания кислорода. Используя специальный датчик, мы отслеживали, как наши организмы реагируют на сон на определенной высоте. Начинали с 1500 м, постепенно поднимаясь до 4000 м.

— Что вы ощутили, покорив вершину?

— Поначалу, конечно, радость от проделанного пути, счастье, что победили свой организм, и что семь часов поднятия позади. В такие моменты понимаешь, что перед тобой открыты все границы и все двери. Любые препятствия можно преодолеть, осознание этого дает окрыленность. Я всем желаю испытать это.

— Что было самым сложным?

— Первое, с чего начинается твой путь — это поиск своего собственного ритма дыхания и шагов. Вскоре ты понимаешь, что, если пытаешься гнаться за кем-то или упираешься в кого-то, тогда твои силы расходуются с невероятной скоростью, начинаешь задыхаться и не можешь сосредоточиться на главном. Пробуешь шагать медленно и дышать ровно, шаги кажутся такими маленькими, особенно когда мимо тебя проносится ратрак, загруженный десятком альпинистов. Укутанные в пуховики, эти ребята выгружаются на 5100 м, но это не всегда играет на пользу.

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