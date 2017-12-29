Sakura Printing на высоте: восхождение на Эльбрус
Участник группы, Вадим Шпилевский, рассказал нам о нестандартном методе подготовки к подъему, о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в пути, и о своих ощущениях.
— Вадим, как вам пришла идея восхождения на Эльбрус?
— Я люблю открывать новые горизонты, чувствовать себя по-новому, выходить из зоны комфорта. Свежие ощущения дают заряд для того, чтобы творить и для того, чтобы жить на полную.
— Как готовились к походу?
— Чтобы не стать жертвой горной болезни, нужна подготовка. Мы использовали нестандартный метод: 25 дней ночевали в гипоксической палатке. Внутри нее с помощью специального аппарата создаются условия пониженного содержания кислорода. Используя специальный датчик, мы отслеживали, как наши организмы реагируют на сон на определенной высоте. Начинали с 1500 м, постепенно поднимаясь до 4000 м.
— Что вы ощутили, покорив вершину?
— Поначалу, конечно, радость от проделанного пути, счастье, что победили свой организм, и что семь часов поднятия позади. В такие моменты понимаешь, что перед тобой открыты все границы и все двери. Любые препятствия можно преодолеть, осознание этого дает окрыленность. Я всем желаю испытать это.
— Что было самым сложным?
— Первое, с чего начинается твой путь — это поиск своего собственного ритма дыхания и шагов. Вскоре ты понимаешь, что, если пытаешься гнаться за кем-то или упираешься в кого-то, тогда твои силы расходуются с невероятной скоростью, начинаешь задыхаться и не можешь сосредоточиться на главном. Пробуешь шагать медленно и дышать ровно, шаги кажутся такими маленькими, особенно когда мимо тебя проносится ратрак, загруженный десятком альпинистов. Укутанные в пуховики, эти ребята выгружаются на 5100 м, но это не всегда играет на пользу.
При плохой акклиматизации — а таких случаев встречается много — они не успевают набрать и 100 метров, как встречаются с горняшкой (на сленге альпинистов — «горная болезнь», ee симптомы: головокружение, рвота, диарея). Следы таких ребят можно встретить на площадке выгрузки у скал Пастухова.
— У вас уже был опыт путешествий?
- Я с детства много путешествую (за последние семь лет проехал на мотоцикле 20 стран). А так у меня за плечами более 40 стран. Три раза был за полярным кругом на мотоцикле, на самой северной, южной, восточной, западной точках Европы. Путешествия помогают смотреть на мир иначе, чем прежде.
Директор компании Sakura Printing Владислав Бобков прокомментировал восхождение ребят: «Мы дорожим нашими партнерами, с большим вниманием относимся к их потребностям, всегда оказываем разностороннюю поддержку. С большим удовольствием мы участвуем в разнообразных и необычных маркетинговых акциях и мероприятиях. Одним из таких ярких событий уходящего года стало наше участие в обеспечении восхождения на самую высокую горную вершину России и Европы, входящую в список высочайших вершин частей света «Семь вершин» — Эльбрус, где на высоте 5642 м, был развернут наш флаг».