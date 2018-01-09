  • На одном дыхании: горловое пение тувинцев
  • На одном дыхании: горловое пение тувинцев
  • На одном дыхании: горловое пение тувинцев
Калейдоскоп

На одном дыхании: горловое пение тувинцев

Уникальное тувинское горловое пение и популярные радио-хиты сливаются воедино в магнетическую и завораживающую мелодию. Это проект Shaman — мостик из далекого прошлого в сегодняшний день.
9 января 2018 в 15:40

Горловое пение — музыка особенная, уходящая своими корнями к древнейшей культуре народов Сибири. Уникальность этого искусства в том, что исполнитель издает сразу две ноты одновременно, образуя своеобразное двухголосное соло.


Проект «SHAMAN» был создан тувинским музыкантом Александром Кууларом.

Тувинцы связывают искусство горлового пения с безграничной любовью к природе, которая была и истается источником вдохновения для исполнителей во все времена. В своем исполнении они подражают голосам птиц и животных, звукам живой природы.

В проекте Shaman Александр сочетает технику тувинского горлового пения и традиционный вокал, связывая воедино этнический колорит и современные аранжировки.

  • На одном дыхании: горловое пение тувинцев

Проект сразу привлек к себе внимание своей оригинальностью и получил массу одобрительных отзывов как от обычных слушателей, так и от профессиональных этно-музыкантов.

Shaman — участник музыкальных телевизионных проектов. Финалист-призер проекта «Новая Звезда», «Минута Славы». Имеет большой опыт выступления на различных площадках России и зарубежья.

Узнать о проекте больше и услышать записи певца можно на сайте kuularmusic.com

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