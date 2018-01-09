На одном дыхании: горловое пение тувинцев
Горловое пение — музыка особенная, уходящая своими корнями к древнейшей культуре народов Сибири. Уникальность этого искусства в том, что исполнитель издает сразу две ноты одновременно, образуя своеобразное двухголосное соло.
Проект «SHAMAN» был создан тувинским музыкантом Александром Кууларом.
Тувинцы связывают искусство горлового пения с безграничной любовью к природе, которая была и истается источником вдохновения для исполнителей во все времена. В своем исполнении они подражают голосам птиц и животных, звукам живой природы.
В проекте Shaman Александр сочетает технику тувинского горлового пения и традиционный вокал, связывая воедино этнический колорит и современные аранжировки.
Проект сразу привлек к себе внимание своей оригинальностью и получил массу одобрительных отзывов как от обычных слушателей, так и от профессиональных этно-музыкантов.
Shaman — участник музыкальных телевизионных проектов. Финалист-призер проекта «Новая Звезда», «Минута Славы». Имеет большой опыт выступления на различных площадках России и зарубежья.
Узнать о проекте больше и услышать записи певца можно на сайте kuularmusic.com