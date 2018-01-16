  • Подлинный вкус Вьетнама в Москве
  • Подлинный вкус Вьетнама в Москве
Калейдоскоп

Подлинный вкус Вьетнама в Москве

Столичным ценителям здоровой и вкусной пищи стоит посетить кафе Phở Hanoi — уголок, где благодаря аутентичному процессу приготовления сохраняются полезные свойства используемых ингредиентов и настоящий вкус блюд.
16 января 2018 в 15:02

Настоящий фо едва ли можно приготовить приготовить без того, чтобы не погрузиться в ритм и пестрые оттенки столицы Вьетнама. Именно поэтому в Phở Hanoi готовят опытные шеф-повара. Густой мясной бульон, варящийся не менее 10-ти часов, и правильное сочетание пряных специй передают истинный вкус и словно переносят в сердце жаркого государства на многолюдную шумную улицу.

При этом кафе может похвастаться доступными ценами — всё в лучших традициях вьетнамской культуры!

Помимо традиционного фо здесь можно попробовать спринг-роллы с начинкой из свежих овощей и мяса, вьетнамские жареные блюда и фреши, сделанные из тропических фруктов.

  • Подлинный вкус Вьетнама в Москве

Узнать больше можно на официальном сайте и социальных сетях:

phohanoi.ru
instagram.com/phohanoi.cafe
fb.com/phohanoi.cafe
vk.com/phohanoi

О сети Phở Hanoi
Вьетнамская кухня набирает популярность в России благодаря своим полезным свойствам и неповторимому вкусу. Phở Hanoi основан вьетнамцем, который скучал по яркому вкусу родной пищи и создал в Москве такое место, которое могло бы передать тепло и настроение столицы азиатского государства.

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