Подлинный вкус Вьетнама в Москве
Настоящий фо едва ли можно приготовить приготовить без того, чтобы не погрузиться в ритм и пестрые оттенки столицы Вьетнама. Именно поэтому в Phở Hanoi готовят опытные шеф-повара. Густой мясной бульон, варящийся не менее 10-ти часов, и правильное сочетание пряных специй передают истинный вкус и словно переносят в сердце жаркого государства на многолюдную шумную улицу.
При этом кафе может похвастаться доступными ценами — всё в лучших традициях вьетнамской культуры!
Помимо традиционного фо здесь можно попробовать спринг-роллы с начинкой из свежих овощей и мяса, вьетнамские жареные блюда и фреши, сделанные из тропических фруктов.
Узнать больше можно на официальном сайте и социальных сетях:
phohanoi.ru
instagram.com/phohanoi.cafe
fb.com/phohanoi.cafe
vk.com/phohanoi
О сети Phở Hanoi
Вьетнамская кухня набирает популярность в России благодаря своим полезным свойствам и неповторимому вкусу. Phở Hanoi основан вьетнамцем, который скучал по яркому вкусу родной пищи и создал в Москве такое место, которое могло бы передать тепло и настроение столицы азиатского государства.