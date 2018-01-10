Зимовать на экваторе: Conrad Maldives
Декабрь, январь и февраль. Пока в Северном полушарии валит снег, а в Южном начинается лето, на островах в Индийском океане стоит идеальная погода.
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10 января 2018 в 14:52
Сноркелинг и дайвинг в компании миролюбивых китовых акул и исполинских мант, похожих на инопланетные корабли, подводная фотоохота и рыбалка «на зорьке» посреди Индийского океана, знакомство с традициями местных племен (от кухни до музыки и танцев) — лишь малая часть того, чем можно заняться на Мальдивском архипелаге.
Кстати, весело будет не только взрослым! В пору зимных каникул юных гостей Conrad Maldives ждут приключения: морские путешествия, спортивные игры, рождественские кружки, кулинарные мастер-классы.
А для подростков с 13 до 19 лет предназначены снорклинг, водные лыжи, тату хной и йога для тинейджеров — скучно точно не будет!
Почему бы не провести новогодние каникулы по-новому? В конце концов, как начнешь Новый год — так его и проведешь!
Подробнее о номерах отеля и развлечениях, которые можно найти на острове, читайте на официальном сайте курорта.