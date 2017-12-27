На теплом старте
C расположенного на просторах Казахстана космодрома «Байконур» регулярно взмывают в небо пилотируемые космические корабли. Каждый такой запуск — целое событие, причем не только для жителей этого степного городка, но и целой планеты. Ведь, как правило, экипажи, отправляющиеся на ракетах «Союз» к МКС — интернациональны, а вести трансляцию с места событий съезжаются съемочные группы со всего мира.
Нередко старты проходят поздней осенью, зимой и ранней весной — то есть при солнечной, но весьма холодной и ветреной погоде. Для того, чтобы не замерзнуть во время осмотра достопримечательностей Байконура и космодрома, требуются не просто теплые куртки, а самые настоящие скафандры, которые могут с легкостью выдержать трескучий мороз и пронизывающий ветер «за бортом».
Непродуваемая зимняя одежда от FINN FLARE не только спасает от холода, но и смотрится стильно и уместно как в казахской степи, так и на улицах большого города. Так что и ожидание выхода космонавтов на последний доклад Госкомиссии, и обратный отсчет перед командой «Ключ на старт» проходит в предвкушении зрелищного пуска ракеты, обсуждении техники фотографии и мыслях о космосе — а не о минусовой температуре, при которой без куртки FINN FLARE у тебя были бы все шансы превратиться в глыбу льда.