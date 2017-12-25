  • 13 подарков для путешественников
  • 13 подарков для путешественников
Калейдоскоп

13 подарков для путешественников

Праздники на носу! Вместе с сетью магазинов «Республика» мы подобрали мы подобрали 13 нетривиальных подарков на любой вкус для тех, кто решил отправиться в путешествие на новогодние каникулы.
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25 декабря 2017 в 19:12

1. Lomo’Instant Sanremo — отличный способ запечатлеть события поездки и своих попутчиков. Этот аппарат позволяет моментально получить готовый снимок, а его обтянутый кожей (или, например, тканью) корпус в стиле «ретро» скрывает современную техническую начинку. Чего еще желать!

2. Чемодан Ziggy condensed — Путешествия — это всегда новые приключения! Пусть они будут яркими и удобными. Захватите с собой всю палитру эмоций во вместительном чемодане на колесиках. К такому подарку уместен довесок — см. следующие два пункта.

  • 13 подарков для путешественников

3. Чехол для чемодана сможет защитить ваш багаж от грязи и легких царапин. Кроме того, сумка, туго обтянутая таким чехлом, не станет легкой добычей для воришек в аэропорту или на вокзале: быстро добраться до содержимого у них не выйдет.

  • 13 подарков для путешественников

Яркий чехол из спандекса легок (250 грамм) и едва ли станет причиной перевеса, зато всегда поможет безошибочно отличить свой чемодан на конвейерной ленте.

4. Если вам предстоит семейная поездка, порадуйте юных путешественников такой биркой-брелком: ее можно нацепить на чемодан или сумку. В конце концов, Бэтмэн — всегда желанный попутчик!

  • 13 подарков для путешественников
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