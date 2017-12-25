13 подарков для путешественников
1. Lomo’Instant Sanremo — отличный способ запечатлеть события поездки и своих попутчиков. Этот аппарат позволяет моментально получить готовый снимок, а его обтянутый кожей (или, например, тканью) корпус в стиле «ретро» скрывает современную техническую начинку. Чего еще желать!
2. Чемодан Ziggy condensed — Путешествия — это всегда новые приключения! Пусть они будут яркими и удобными. Захватите с собой всю палитру эмоций во вместительном чемодане на колесиках. К такому подарку уместен довесок — см. следующие два пункта.
3. Чехол для чемодана сможет защитить ваш багаж от грязи и легких царапин. Кроме того, сумка, туго обтянутая таким чехлом, не станет легкой добычей для воришек в аэропорту или на вокзале: быстро добраться до содержимого у них не выйдет.
Яркий чехол из спандекса легок (250 грамм) и едва ли станет причиной перевеса, зато всегда поможет безошибочно отличить свой чемодан на конвейерной ленте.
4. Если вам предстоит семейная поездка, порадуйте юных путешественников такой биркой-брелком: ее можно нацепить на чемодан или сумку. В конце концов, Бэтмэн — всегда желанный попутчик!
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5. Зима не будет длиться вечно! Не успеете моргнуть глазом, как наступит лето — пора пикников и ленивого отдыха на пляже. В такой-то солнечный денек и пригодится такой полезный подарок, как сумка — термос. Положите в нее сок, фрукты или мороженое — и можете быть уверены, что ваши припасы останутся в целости даже в теплую погоду.
6. Что самое главное в багаже путешественника? Об этом можно спорить долго, но все согласятся с тем, что без паспорта никакого путешествия (особенно — заграничного!) не выйдет. Не забывайте беречь документы — а обложка для паспорта поможет в этом.
7. Где мы? Я голоден! Я ищу гостиницу! Не желаете потанцевать? Уберитесь в моем номере! — не зная этих жизненно важных фраз, путешественник рискует столкнуться с непредвиденными (и ненужными в коротком отпуске) трудностями. Как быть? Выучить язык! Первым шагом к этому станет изучение расхожих враз, которые есть в любом разговорнике — например, этом.
8. Как гласит старинная исландская легенда, сказка может перенести путников через горы (или, как минимум, поможет скоротать путь и отвлечься от тягот дороги). Сейчас поездки стали быстрее и безопаснее, чем пешие походы времен Средневековья, но прислушаться к легенде по-прежнему стоит. Почему бы не взять в дорогу книгу — например, автобиографические очерки Алёны Долецкой?
9. Мерный ход автобуса, уютный салон самолета или убаюкивающий стук колес располагают ко сну (кроме того, сон поможет скоротать время рейса). В такие моменты подушка-подголовник — именно то, что нужно!
10. Фляжка — ваша верная спутница и в походе, и в экспедиции, и в фототуре. Она не нуждается в пространных описаниях: пусть за нее говорит ее содержимое (благо внутрь поместятся 170 мл напитка).
11. UE Wonderboom — это портативная Bluetooth-колонка, отличающейся удивительно чистым звучанием и насыщенными басами. Она водонепроницаема и способна работать до 10 часов без подзарядки.
12. Ясный, выверенный звук, оплетенный тканью кабель, встроенный микрофон, пульт дистанционного управления и функция «расшаривания» музыки ZoundPlug — все это о гарнитуре Urbanears Plattan II Cosmos Purple.
13. Путешествуя по европейским городам, вы наверняка обращали внимание на излюбленную игру местных пенсионеров — петанк. Она увлекательна, а правила ее очень просты. Возьмите такой набор с собой на природу и попробуйте себя в новой игре!
В набор входит 6 шаров для игры в петанк. Такого набора достаточно, чтобы играть один на один (наиболее распространенный вид игры). Чтобы играть в командах по два или три человека, необходимо будет в сумме 12 шаров, то есть два набора. В одном наборе шары отличаются между собой количеством засечек на них. По их количеству игроки определяют свои шары во время игры. Петанк — игра интересная и захватывающая. Она идеально подходит для игры на свежем воздухе — на даче, пляже, во дворе или даже в лесу.