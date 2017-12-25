Geox: обувь на зиму
Мастерство итальянских сапожников и современные материалы, комфорт и практичность — все это воплощено в каждой паре Geox. Ко всему вышеперечисленному стоит прибавить еще одно качество — модный дизайн.
Не секрет, что при выборе одежды и обуви мы скорее отдадим предпочтение то вещи, в которой привлекательный внешний вид сочетается с максимальной функциональностью.
Новая коллекция Geox полностью соответствует этому требованию. Дизайнеры бренда делают ставку на классические формы, дополняя их модными деталями и используя оригинальные фактуры и материалы.
Линия обуви Nebula 4x4 ABX — осенне-зимняя версия знаменитых кроссовок Geox Nebula. В модели воплотилось всё лучшее, что есть в Nebula: эргономичная подошва, необыкновенная легкость и комфорт, а также все достоинства технологии Amphibiox — отвод избыточного тепла из обуви и надежная защита от влаги. Добавьте к этому стильный дизайн, и вы получите Nebula 4x4 ABX — идеальную обувь для жизни в городе и путешествий.
Оценить новинки (и другие модели) можно на официальном сайте Geox, а также в официальных салонах компании:
• ТРЦ «Метрополис», Ленинградское ш., 16А, стр. 4, 2-й этаж, тел. +7 (495) 937−0957
• ТРЦ «Европейский», пл. Киевского вокзала, 2, +7 495 229 84 69