Idcorner: платья на любой случай
Офис, дела (а у кого-то — и домашние хлопоты и семья) отнимают время — где уж тут придумать образ и успеть оценить бутики. Отличным решением может стать прокат платья.
Яркое или сдержанное? Вечернее или коктейльное? Модельеры в Idcorner помогут подобрать платье к нужному поводу и подгонят по фигуре.
Здесь можно не только найти платье, но и подобрать к нему туфли, украшения — словом, создать новый облик. При желании вы легко можете сфотографироваться в этом образе — к вашим услугам профессиональный фотограф.
У Idcorner несколько преимуществ:
• Демократичные цены. Цены на хорошее платье начинаются от 30 000 рублей и доходит до нескольких сотен тысяч. Покупать такую вещь на один вечер нецелесообразно, ведь арендовать его вы сможете, начиная всего от 3000. Так вы не только будете выглядеть потрясающе, но и сэкономите свой бюджет.
• Примерить заказанные вещи можно в любой день недели в уютном шоу-руме, который находится в самом центре Москвы. Вы сможете выбрать наряд и получить консультации стилистов. В качестве отдельной услуги возможна примерка на дому. Просто оформите заказ на сайте, и курьер привезет выбранные вами платья в удобное для вас место и время.
• Стирка? Глажка? Уход за одеждой? Вам не нужно ни о чем беспокоится. Все вопросы, связанные с химчисткой и ремонтом одежды модельеры Incorner возьмут на себя.
Салон находится в Москве, по адресу Малый черкасский пер, 2.
Полюбоваться на платья и аксессуары в коллекции Idcorner можно на сайте и в профиле Idcorner в «Инстаграме». Заказать понравившиеся модели можно по телефону +7 985−992−79−69.