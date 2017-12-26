  • Idcorner: платья на любой случай
  • Idcorner: платья на любой случай
  • Idcorner: платья на любой случай
Калейдоскоп

Idcorner: платья на любой случай

Званый вечер, встреча с партнерами, фуршет, а на следующий день — ужин, не за горами Новый год, а весной — свадьба лучшей подруги. Где уж тут успеть обновить гардероб! К счастью, у модниц есть выход — прокат платьев Idcorner.
26 декабря 2017 в 17:46

Офис, дела (а у кого-то — и домашние хлопоты и семья) отнимают время — где уж тут придумать образ и успеть оценить бутики. Отличным решением может стать прокат платья.


Яркое или сдержанное? Вечернее или коктейльное? Модельеры в Idcorner помогут подобрать платье к нужному поводу и подгонят по фигуре.


Здесь можно не только найти платье, но и подобрать к нему туфли, украшения — словом, создать новый облик. При желании вы легко можете сфотографироваться в этом образе — к вашим услугам профессиональный фотограф.

У Idcorner несколько преимуществ:

Демократичные цены. Цены на хорошее платье начинаются от 30 000 рублей и доходит до нескольких сотен тысяч. Покупать такую вещь на один вечер нецелесообразно, ведь арендовать его вы сможете, начиная всего от 3000. Так вы не только будете выглядеть потрясающе, но и сэкономите свой бюджет.

• Примерить заказанные вещи можно в любой день недели в уютном шоу-руме, который находится в самом центре Москвы. Вы сможете выбрать наряд и получить консультации стилистов. В качестве отдельной услуги возможна примерка на дому. Просто оформите заказ на сайте, и курьер привезет выбранные вами платья в удобное для вас место и время.

• Стирка? Глажка? Уход за одеждой? Вам не нужно ни о чем беспокоится. Все вопросы, связанные с химчисткой и ремонтом одежды модельеры Incorner возьмут на себя.

Салон находится в Москве, по адресу Малый черкасский пер, 2.

Полюбоваться на платья и аксессуары в коллекции Idcorner можно на сайте и в профиле Idcorner в «Инстаграме». Заказать понравившиеся модели можно по телефону +7 985−992−79−69.

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