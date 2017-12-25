  • Что подарить на Новый год: 5 идей
  • Что подарить на Новый год: 5 идей
  • Что подарить на Новый год: 5 идей
Калейдоскоп

Что подарить на Новый год: 5 идей

Праздники на носу, а вы еще не определились с подарками для друзей и родных? Надеемся, эта подборка вдохновит вас на удачные решения!
25 декабря 2017 в 18:11

Стильные и броские аксессуары DKNY — идеальный подарок для любой женщины. Металлизированные кошельки и визитницы, кросс-боди с анималистичными принтами или стеганым узором, удобные замшевые ботинки с мехом и многое другое ждет поклонников бренда в бутиках DKNY в ГУМе, Атриуме или Метрополисе.

Самая желанная толстовка сезона в великолепной цветовой гамме — это простой ответ на вечный вопрос «Что надеть? ». К тому же, с 20 декабря в московских магазинах Juicy Couture у каждой покупательницы легендарного велюра будет уникальная возможность кастомизировать его стеклянными стразами Swarovski.

Новогодние подарки для него и для нее. Уютные кардиганы из шерсти яка и кашемира, пуховики и парки, обувь и аксессуары — все то, что так приятно получить на Новый год. С Marc O’Polo так просто следовать своей природе и индивидуальности.

Классическая 998 модель New Balance, произведенная вручную на фабрике в США — это настоящая стильная классика. Для большего комфорта модель дополнена сетчатыми вставками и технологией Abzorb, дающей непревзойденную мягкость.

Во всех магазинах Timberland сейчас представлен новогодний комплект — металлизированные ботинки Courmayeur (стильная женская новинка бренда) и стильные классические 6 Inch с бархатной отделкой в сезонных цветах — изумрудном, глубоком фиолетовом, винном и черном. В комплекте к ботинкам идут бархатные шнурки.

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СМИ2
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