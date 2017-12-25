  • Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин
  • Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин
  • Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин
  • Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин
  • Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин
Калейдоскоп

Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин

Декабрь этого года порадует мужчин новинками: Fa Men представляет серию «Уход и свежесть», а бренд Scorpio — парфюмерную коллекцию.
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25 декабря 2017 в 13:01

Fa Men: уход + свежесть

Специалистам из Fa Men хорошо знаком темп жизни современных мужчин. Отвечая потребностям своих покупателей, компания представляет линейку «Уход и свежесть». Ухаживающая формула средств оказывает очищающее и защитное действие, даря ощущение бодрости на весь день.

В новую серию от Fa Men входят 2 средства.

Крем-гель для душа обеспечит эффективный уход и очищение благодаря мягкой формуле с витамином В5, которая бережно очищает кожу, образуя нежную пену и сохраняя ее водный баланс. Крем-гель для душа 3-в-1 подходит как для тела, так и для ухода за лицом и волосами, таким образом, действуя сразу в трех направлениях. А бодрящий аромат геля для душа зарядит энергией на целый день!

Антиперспирант-спрей Fa Men, разработанный специально для мужчин, обеспечивает надежную защиту от пота до 48 часов. Бережная формула дезодоранта без солей алюминия не раздражает кожу, придавая ощущение мягкости.

Scorpio: секрет обаяния

В декабре 2017 года на российский рынок выходит новый бренд мужского парфюма — Scorpio. Каждый аромат представлен двумя вариантами: в качестве туалетной воды и аэрозольного дезодоранта.

Бренд Scorpio популярен во Франции. Зародившись в результате сотрудничества известного дизайнера Пьера Динанда и ведущих парфюмерных домов Франции в 1989 году, он быстро завоевал признание за высокое качество, притягательные ароматы и привлекательный дизайн флаконов. Теперь бренд появился и на российском рынке.

Туалетная вода и дезодорант Scorpio Noir Absolu как нельзя лучше подчеркивают индивидуальность обладателя, его харизматичность и стремление быть в центре событий. Noir Absolu — тонкий аромат, обладающий большим характером. В самом начале можно услышать легкие цитрусовые нотки лайма и бергамота, дополненные жгучими имбирными и хвойными кедровыми нотами.

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