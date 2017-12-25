Fa Men и Scorpio: новые коллекции для мужчин
Fa Men: уход + свежесть
Специалистам из Fa Men хорошо знаком темп жизни современных мужчин. Отвечая потребностям своих покупателей, компания представляет линейку «Уход и свежесть». Ухаживающая формула средств оказывает очищающее и защитное действие, даря ощущение бодрости на весь день.
В новую серию от Fa Men входят 2 средства.
Крем-гель для душа обеспечит эффективный уход и очищение благодаря мягкой формуле с витамином В5, которая бережно очищает кожу, образуя нежную пену и сохраняя ее водный баланс. Крем-гель для душа 3-в-1 подходит как для тела, так и для ухода за лицом и волосами, таким образом, действуя сразу в трех направлениях. А бодрящий аромат геля для душа зарядит энергией на целый день!
Антиперспирант-спрей Fa Men, разработанный специально для мужчин, обеспечивает надежную защиту от пота до 48 часов. Бережная формула дезодоранта без солей алюминия не раздражает кожу, придавая ощущение мягкости.
Scorpio: секрет обаяния
В декабре 2017 года на российский рынок выходит новый бренд мужского парфюма — Scorpio. Каждый аромат представлен двумя вариантами: в качестве туалетной воды и аэрозольного дезодоранта.
Бренд Scorpio популярен во Франции. Зародившись в результате сотрудничества известного дизайнера Пьера Динанда и ведущих парфюмерных домов Франции в 1989 году, он быстро завоевал признание за высокое качество, притягательные ароматы и привлекательный дизайн флаконов. Теперь бренд появился и на российском рынке.
Туалетная вода и дезодорант Scorpio Noir Absolu как нельзя лучше подчеркивают индивидуальность обладателя, его харизматичность и стремление быть в центре событий. Noir Absolu — тонкий аромат, обладающий большим характером. В самом начале можно услышать легкие цитрусовые нотки лайма и бергамота, дополненные жгучими имбирными и хвойными кедровыми нотами.
Туалетная вода и дезодорант Scorpio Scandalous — идеальный выбор молодых, уверенных в себе, предпочитающих более сладкие, но неизменно мужские ароматы. В составе композиции легкая фруктовая свежесть интригующе сочетается с томными пряными и древесными нотами. Аромат звучит ярко, но достаточно брутально, как и полагается настоящему мужскому парфюму.
Туалетная вода и дезодорант-антиперспирант Scorpio Collection L’homme — яркий и благородный аромат, полный контрастов. Первый аккорд — лимон и неуловимый, но придающий особую легкость и свежесть озон. Легкие растительные ноты лаванды, мяты и пряного розмарина в сердце композиции органично сочетаются с классическими для мужских ароматов древесными и янтарными нотами.
Туалетная вода и дезодорант-антиперспирант ScorpioCollection Sport. Энергия, динамика и драйв — вот главные составляющие этого необыкновенного аромата. Тонизирующая легкость цитрусовых и морская свежесть в сочетании с гипнотическими нотами тимьяна и кардамона — этот аромат создан для смельчаков, покоряющих новые вершины каждый день!