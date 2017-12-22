  • Все о неоновой подсветке
    Фото: jayneandd / Flickr.com
  • Все о неоновой подсветке
    Фото: John Julian / Flickr.com
Калейдоскоп

Все о неоновой подсветке

В чем преимущества и недостатки неоновых ламп (и как они работают) — разбираемся вместе с компанией «Альфаметрика».
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22 декабря 2017 в 12:38

XX век преобразил города. Уже в 30-х с наступлением сумерек крупные города (сначала в Америке, а затем и в России) менялись до неузнаваемости: на улицах городов зажигались тысячи неоновых букв и рисунков. Светящиеся вывески служили и рекламным элементом, и дополнительным освещением улиц.

Интересно, что история «советского» неона началась в 1930-е годы, когда в Союзе впервые были установлены несколько неоновых вывесок (например, для гостиницы «Гранд-отель» в Москве). «Бум» неоновых ламп случился позже, к 60-м годам прошлого века: тогда неоновые вывески и фонари встречались практически повсеместно. Впрочем, технологии тех лет позволяли формировать изгиб неоновой трубки только с широким радиусом, поэтому создать относительно сложную неоновую композицию было попросту невозможно.

Сегодня светящиеся вывески, витражи и надписи не просто стали ярче и красивей — они вернули себе популярность и перебрались с улиц в бары, музеи и дома. Учитывая тренд, производители вновь начали выпускать неоновые конструкции. Например, компания «Альфаметрика», с 1999 года производящая всевозможные вывески для бизнеса, такие как световые объёмные буквы для рекламы, световые короба, установки на крышах и т. д., запустила отдельный проект — Bright Craft Superworks. В их портфолио — и частные заказы, и проекты с профессиональными дизайнерами интерьеров и художниками мирового уровня. Пример — инсталляция к выставке японского художника Такаси Мураками в музее современного искусства «Гараж» — «Будет ласковый дождь».

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