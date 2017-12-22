Все о неоновой подсветке
XX век преобразил города. Уже в 30-х с наступлением сумерек крупные города (сначала в Америке, а затем и в России) менялись до неузнаваемости: на улицах городов зажигались тысячи неоновых букв и рисунков. Светящиеся вывески служили и рекламным элементом, и дополнительным освещением улиц.
Интересно, что история «советского» неона началась в 1930-е годы, когда в Союзе впервые были установлены несколько неоновых вывесок (например, для гостиницы «Гранд-отель» в Москве). «Бум» неоновых ламп случился позже, к 60-м годам прошлого века: тогда неоновые вывески и фонари встречались практически повсеместно. Впрочем, технологии тех лет позволяли формировать изгиб неоновой трубки только с широким радиусом, поэтому создать относительно сложную неоновую композицию было попросту невозможно.
Сегодня светящиеся вывески, витражи и надписи не просто стали ярче и красивей — они вернули себе популярность и перебрались с улиц в бары, музеи и дома. Учитывая тренд, производители вновь начали выпускать неоновые конструкции. Например, компания «Альфаметрика», с 1999 года производящая всевозможные вывески для бизнеса, такие как световые объёмные буквы для рекламы, световые короба, установки на крышах
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Как это работает?
Неоновая трубка (в отличие от мимикрирующей под неё светодиодной ленты в «пластиковом шланге» (флекс неон) — это стеклянный сосуд, содержащий в себе инертный газ или его сочетания.
Хотя лампы и называют неоновыми в честь одноименного газа, свет может излучать и другие газы: аргон, гелий
Требуемую цветовую гамму можно получить несколькими способами. Самый простой из них — изменить вид инертного газа либо подобрать их комбинацию. Дело в том, что при пропускании электрического тока газ будет светиться и сам по себе, даже если трубка (сосуд) и не имеет никакого покрытия. К примеру, синему цвету подсветки соответствуют трубки, наполненные аргоном, красному — неоном,
Под воздействием попадающих в него свободных электронов покрытие начинает светиться заданным светом (по аналогии с экраном кинескопных телевизоров). Это открывает дизайнерам огромные перспективы по разработке вариантов решения светового пространства.
Какие у неоновых ламп плюсы?
• Атмосферность. Неоновая подсветка создает неповторимое «мягкое» свечение, которое как бы растворяется в интерьере, в отличие от «грубых и резких» ламп накаливания или «острых» точек светодиодных лент;
• Длительный срок эксплуатации.
• Равномерность подсветки.
• Бесшумность — ни шума, ни гула, ни раздражающего потрескивания. Особенно ценно для создания домашнего уюта и спокойной атмосферы для желанного отдыха.
• Низкая температура работы. Со всех позиций положительное свойство: с точки зрения пожарной охраны это позволяет разместить неоновую лампу где угодно, не опасаясь возгорания (ее рабочая температура — не более 40 градусов). С точки зрения инженера — свидетельство высокого КПД, ведь в лампах накаливания львиная доля энергии тратится на разогрев спирали, а не на создание светового потока!
• Возможность создавать дизайнерские световые композиции и рисунки практически не ограниченной длины и сложности.
А минусы?
• Конструкция состоит из стекла, так что такую конструкцию легко повредить. Обычно рекомендуется (особенно в тех местах, где есть дети), дабы избежать порезов и электрическим током, закрывать стеклянные трубки декоративными накладками из прозрачного оргстекла, что никак не ухудшает восприятие, но защищает конструкции от деформаций и наслоения пыли и грязи.
• Следует отметить, что на концах каждой трубки расположены электроды и от одной вывески может идти большое количество проводов, которые также нужно убрать в стену или декоративную подложку, чтобы не задеть.
• Не рекомендуется использовать конструкции из неоновых трубок в помещениях с повышенной влажностью — ванных, бассейнах, спа.
• Отметим, что для изготовления качественно неоновой вывески, как для дома, так и для бизнеса нужен не только аккуратный мастер, что называется «с прямыми руками», но и наличие специализированного оборудования, которое могут себе позволить далеко не все предприятия. Например — неоновый завод.
• Кроме того, поскольку для неоновой лампы необходим повышающий трансформатор определенной мощности, то требуется правильное проведение расчетов, позволяющих подобрать трансформатор заданной длины.
• Проектирование подсветки из неоновых трубок включает в себя несколько важных аспектов, оценку и внедрение которых стоит доверить только профессиональным техническим специалистам.
И на десерт — пара слов о самых больших неоновых вывесках в мире:
• Конечно же, претендующая на самую громадную в мире неоновая вывеска находится в «городе неоновых огней» — американском Лас-Вегасе. Это вывеска двадцатиэтажного отеля и казино «Palace Station», состоящая из 12000 неоновых ламп и имеющая общую протяженность элементов подсветки более шести километров!
• Чтобы увидеть вторую по величине неоновую композицию нам придется отправиться в Гонконг, где размещается вывеска компании Canon, длина которой — 29 метров, а высота — 7. Она состоит из 3200 неоновых ламп, а вес этой гигантской конструкции достигает 75 тонн!
• Третья по величине неоновая вывеска также находится в Гонконге и принадлежит «Sichuan Jiannanchun Group». Хотя эта конструкция и уступает двум первым по габаритам, но получила заслуженное признание за размеры и удачное дизайнерское решение.