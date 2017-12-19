Neon Tapehead: летнее настроение в любое время года
Neon Tapehead — это московская группа с авторской музыкой в стиле Funk / Nu Disco / Electro / Soul. Коллектив был создан в 2016 году, а свой день рождения празднует по дате первой репетиции — 10 мая. Neon Tapehead — это четыре творческие «неоновые» единицы: Алина Осипова (вокал, автор песен), Дмитрий Урсул (гитара, саунд-продюсер, автор песен), Даниил Башаев (бас) и Александр Ковальчук (ударные).
Концертная программа коллектива состоит из авторского танцевального материала, а также нескольких известных и редко исполняемых кавер-композиций легендарных исполнителей — Estelle, Patrice Rushen, Indeep, Oliver Cheetham, Gap Band и других.
Первый сингл группы «I Want to Love», который Алина и Дмитрий выпустили за месяц до официального дня рождения группы, получил большую популярность за границей и был особенно отмечен в Великобритании. С апреля прошлого года он стоит в ротации Bolton FM.
За полтора года своего существования Neon Tapehead уже успели выступить на многих площадках столицы, среди которых Мумий Тролль Music Bar, Joys Bar, Soho Rooms, Imagine Cafe, Lustra Bar, Mendeleev bar и др. Также группа приняла участие в фестивалях Anglophone 2016 и отыграла на одной сцене с группой Pompeya на праздновании Дня города Москвы. Летом 2017 Михаил Козырев выбрал группу для участия в музыкальной программе Международного фестиваля фейерверков «Ростех».
Neon Tapehead — это лёгкий прибрежный ветерок, развивающий ваши волосы и срывающий с головы соломенную шляпу. Neon Tapehead — это диалог тёплого моря с отдыхающим человеком, переведённый на язык музыки. Neon Tapehead — это 100% лета. Даже в самую ненастную погоду добавьте себе настроение субботней ночи, пляжной вечеринки и беззаботного отдыха: www.neontapehead.com