  • Как «Теремок» завоевывает Нью-Йорк
    Фото: TeremokUSA/Facebook
  • Как «Теремок» завоевывает Нью-Йорк
    Фото: TeremokUSA/Facebook
  • Как «Теремок» завоевывает Нью-Йорк
    Фото: TeremokUSA/Facebook
Калейдоскоп

Как «Теремок» завоевывает Нью-Йорк

Летом прошлого года распахнул свои двери первый американский «Теремок». Русский fast casual так полюбился на Манхэттене, что теперь их уже два.
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20 декабря 2017 в 15:17

«Это просто глоток свежего воздуха, — пишет пользователь Tripadvisor. — Одно из лучших мест для ланча в окрестностях Пенн-стейшн».

Первый ресторан расположился на углу Седьмой авеню и 29 улицы, второй — на Шестой авеню: оживленные места, где много и туристов, и местных. Сначала в «Теремок» заглядывали ради интереса, потом стали регулярно наведываться на обед, а теперь рекомендуют друзьям и приходят праздновать дни рождения. Оказалось, что «Теремку» удалось угодить всем: для русских это еда, к которой они привыкли с детства (авторские рецепты основаны на традиционных блюдах русской кухни), для туристов и американцев — экзотика, которую легко полюбить.

Специально для Америки рецептов не создавали: блины, окрошка, сырники, пельмени, гречка с куриной грудкой — такие же, как в России. Популярностью пользуется борщ: на него приходятся уверенные 40% от продаж всех супов. Однако летом 2017 в честь первого юбилея среди гостей провели конкурс на лучшую идею нового блина, и меню пополнилось блинами BBQ Chicken и BBQ Pork с соусами Kansas City или Texas BBQ на выбор. Довольны все: и приверженцы традиций (за блинами с икрой и сметаной, селедкой под шубой, новогодним оливье — это сюда), и ценители инноваций — «бабушкины» блины с соусом барбекю и «Татьянин цезарь» не то чтобы исконно русские блюда, но кому какая разница, если вкусно.

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С момента открытия за успехами «Теремка» с интересом следят издания Eater, New York Times, Business Insider, регулярно упоминающие ресторан в своих публикациях. Недавно один из самых авторитетных городских порталов NYC’s Original City Guide включил уху «Теремка» в список лучших рыбных супов Нью-Йорка. Охотно делятся впечатлениями и пользователи: «Get yourself a buttery, hot bliny filled with briny pops of salmon roe and you too can feel like a goddamn Russian oligarch». Блины с щедрой порцией красной икры за $9.45 — почувствуй себя олигархом. Впрочем, в меню это самое дорогое блюдо: большая порция супа стоит $5.95, салаты и сырники $3.95, сладкие блины от $3.15, «Kasha» (гречка со свининой, грибами, куриной грудкой или лососем) — $5.45.

Обед можно заказать с доставкой через Grubhub. Полное меню — на сайте.

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