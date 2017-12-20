Как «Теремок» завоевывает Нью-Йорк
«Это просто глоток свежего воздуха, — пишет пользователь Tripadvisor. — Одно из лучших мест для ланча в окрестностях Пенн-стейшн».
Первый ресторан расположился на углу Седьмой авеню и 29 улицы, второй — на Шестой авеню: оживленные места, где много и туристов, и местных. Сначала в «Теремок» заглядывали ради интереса, потом стали регулярно наведываться на обед, а теперь рекомендуют друзьям и приходят праздновать дни рождения. Оказалось, что «Теремку» удалось угодить всем: для русских это еда, к которой они привыкли с детства (авторские рецепты основаны на традиционных блюдах русской кухни), для туристов и американцев — экзотика, которую легко полюбить.
Специально для Америки рецептов не создавали: блины, окрошка, сырники, пельмени, гречка с куриной грудкой — такие же, как в России. Популярностью пользуется борщ: на него приходятся уверенные 40% от продаж всех супов. Однако летом 2017 в честь первого юбилея среди гостей провели конкурс на лучшую идею нового блина, и меню пополнилось блинами BBQ Chicken и BBQ Pork с соусами Kansas City или Texas BBQ на выбор. Довольны все: и приверженцы традиций (за блинами с икрой и сметаной, селедкой под шубой, новогодним оливье — это сюда), и ценители инноваций — «бабушкины» блины с соусом барбекю и «Татьянин цезарь» не то чтобы исконно русские блюда, но кому какая разница, если вкусно.
Обед можно заказать с доставкой через Grubhub. Полное меню — на сайте.