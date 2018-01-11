Кубки и медали — в «Наградионе»
Не так давно в Рунете не было сайтов, на которых можно было бы найти награды, кубки, медали, грамоты и другую атрибутику соревнований.
Ннтернет-магазин «Наградиона» стал первым русскоязычным ресурсом, на котором можно было найти любые призы и их комплектующие: от вымпелов до медальных лент.
Хотите оформить заказ или обсудить детали? На сайте есть функции обратного звонка, чата, плюс — указаны адреса электронной почты и номера телефонов.
Для клиентов здесь делают все возможное: работают по выходным (и даже по вечерам — после окончания рабочего дня), подыскивают множество вариантов, чтобы заказчик выбрал лучший, тщательно следят за ходом изготовления заказа (а при необходимости работают в ускоренном темпе, чтобы успеть к назначенному сроку).
Мастера в «Наградионе» работают за современными высокоточными станками, но отлично владеют и традиционными изобразительными техниками. Для каждого заказа здесь подбирают наиболее эффективное — и эффектное — исполнение, в зависимости от сроков и пожеланий заказчика.
Можно, например, прийти «Наградион» за гравировкой, а уйти с более эффектной полноцветной печатью. Менеджер посоветует вариант, который лучше подойдет для выбранного сувенира.
«Наградион» вырос из студенческого проекта: он появился в МФТИ в 2006 году. Неудивительно, что он неоднократно спонсировал внутривузовские студенческие мероприятия. А представители крупных российских компаний, однажды обратившись в «Наградион», продолжают возвращаться в мастерскую с новыми заказами. Превращать клиентов в друзей стало традицией компании.
Сервис в « Наградион» был бы неполным, не будь в нем услуги доставки. Компания гордится организацией поставок по всей России. Отлаженная система логистики — это годами проверенные партнерские взаимоотношения с курьерскими и транспортными компаниями.
Компания не только изготавливает призы по готовому макету, но и разрабатывает новые с нуля. В творческом процессе создания эксклюзивного кубка, приза или медали участвуют специалисты из разных областей: опытный дизайнер, технолог, сотрудник производства. Все это является залогом красоты и высокого качества будущего изделия.
Не секрет, что «Наградион» — официальный оператор интернет-магазинов Российского футбольного союза и Российской федерации баскетбола. Партнерство с такими крупными спортивными организациями отражает амбициозность и надежность компании. А известный в спортивных кругах интернет-сервис, созданный «Наградион», — «Система спортивной статистики» — бьет все рекорды по популярности.
Узнать больше об услугах и товарах компании можно на официальном сайте «Наградиона».