  • Кубки и медали — в «Наградионе»
  • Кубки и медали — в «Наградионе»
  • Кубки и медали — в «Наградионе»
Калейдоскоп

Кубки и медали — в «Наградионе»

Главные атрибуты любых соревнований — кубки, медали, грамоты и наградные таблички. Где их купить? Рассказываем о компании, которая создает призы уже 11 лет.
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11 января 2018 в 13:26

Не так давно в Рунете не было сайтов, на которых можно было бы найти награды, кубки, медали, грамоты и другую атрибутику соревнований.

Ннтернет-магазин «Наградиона» стал первым русскоязычным ресурсом, на котором можно было найти любые призы и их комплектующие: от вымпелов до медальных лент.

Хотите оформить заказ или обсудить детали? На сайте есть функции обратного звонка, чата, плюс — указаны адреса электронной почты и номера телефонов.

Для клиентов здесь делают все возможное: работают по выходным (и даже по вечерам — после окончания рабочего дня), подыскивают множество вариантов, чтобы заказчик выбрал лучший, тщательно следят за ходом изготовления заказа (а при необходимости работают в ускоренном темпе, чтобы успеть к назначенному сроку).

  • Кубки и медали — в «Наградионе»

Мастера в «Наградионе» работают за современными высокоточными станками, но отлично владеют и традиционными изобразительными техниками. Для каждого заказа здесь подбирают наиболее эффективное — и эффектное — исполнение, в зависимости от сроков и пожеланий заказчика.

Можно, например, прийти «Наградион» за гравировкой, а уйти с более эффектной полноцветной печатью. Менеджер посоветует вариант, который лучше подойдет для выбранного сувенира.

«Наградион» вырос из студенческого проекта: он появился в МФТИ в 2006 году. Неудивительно, что он неоднократно спонсировал внутривузовские студенческие мероприятия. А представители крупных российских компаний, однажды обратившись в «Наградион», продолжают возвращаться в мастерскую с новыми заказами. Превращать клиентов в друзей стало традицией компании.

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