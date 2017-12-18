  • Вкусные и полезные чаи со всех концов света
    Фото: mdtea / Flickr.com
  • Вкусные и полезные чаи со всех концов света
    Фото: Андрей Селиванов
Калейдоскоп

Вкусные и полезные чаи со всех концов света

Красный, черный, зеленый и даже синий — в разнообразии чайных напитков немудрено потеряться. А ведь некоторые — вроде ройбоса — при этом и не чаи вовсе. Публикуем наш краткий путеводитель по чаям. Приятного путешествия!
18 декабря 2017 в 16:35

Молочный улун — всем знакомый сорт, с приятным сладковатым ароматом сливок. Ценителям улунов на заметку: качество улуна можно определить по раскрывшимся в кипятке чайным листьям; чем целее лист, тем качественнее сырье.

Все из нас наверняка пробовали и черный, и зеленый чай, но как насчет синего? Пусть вас не настораживает бирюзовый оттенок настоя: это не химический краситель, а цвет высушенных бутонов клитории тройчатой, которая растет в странах Азии. В Индии это растение, например, используют в традиционной медицине, а в Таиланде собирают бутоны для национального травяного напитка — Чанг Шу.

  • Вкусные и полезные чаи со всех концов света
    Фото: irumge / Flickr.com

На упаковках черного чая нередко можно встретить пометки: «Дарджилинг» или «Ассам». Чайным знатокам эти надписи сообщат о многом, а начинающим ценителям сообщим: так называются сорта, выращенные в Индии. Дарджилинг унаследовал имя от города, в окрестностях которого расположились плантации, а сорт Ассам выращивают в одноименном штате, в долине реки Брахмапутры.

В интернет-магазине elitnie-chai.ru вы можете купить любой сорт чая: от китайского до монастырского.

  • Вкусные и полезные чаи со всех концов света
    Фото: Saurabh Chatterjee / Flickr.com
Если сушеные листья камелии китайской — то есть чайного дерева — попали в Европу порядка 500 лет назад, то побеги и листочки аспалатуса линейного — кустарника из Южной Афике — стали известны белым колонизаторам позже — только к 1770-м, а популярность к этому напитку пришла много позже — в начале XXI века. Впрочем, по разнообразию сортов и купажей ройбос не уступит чаю.
  • Вкусные и полезные чаи со всех концов света
    Фото: Selena N. B. H. / Flickr.com

К XVIII веку наладились поставки чая их Поднебесной в Российскую империю. Он находил своего покупателя даже несмотря на дороговизну, однако порой на рынке можно было найти чайные смеси по более чем соблазнительной цене. На самом деле смекалистые продавцы продавали сушеные листья кипрея под видом чая. Впрочем, длилось это недолго: уже в 1816 году такие «купажи» были запрещены законом.

Несмотря на то, что кипрей (он же — иван-чай) именовали «подделкой», он легко может соперничать с китайской камелией по степени полезности: содержащиеся в нем микроэлементы и соединения оказывают противовоспалительное, седативное и противосудорожное действие.

Сушеные листья и цветки иван-чая собирали и сушили в православных монастырях. Кроме него, впрок заготавливали и другие растения, например, смесь из сушеной душицы, зверобоя, боярышника, таволги, смородины и шиповника получил говорящее название «Монастырский сбор».

  • Вкусные и полезные чаи со всех концов света
    Фото: mwms1916 / Flickr.com

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