  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей
  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей
  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей
  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей
    Алиса, старожил «Котиссимо»
  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей
    Любознательный Бисмарк
Калейдоскоп

«Котиссимо»: добро празднует юбилей

16 декабря в котокафе будет праздничная программа: фуршет, зажигательная музыка, беспроигрышная лотерея и огромное количество положительных эмоций. Приходите, чтобы поздравить пушистых друзей с днем рождения их дома!
Юлия Голованова
13 декабря 2017 в 17:16

16 декабря 2016 года в Москве открылось котокафе «Koshkin Lounge», которое сейчас работает под другим названием — «Котиссимо». Это дом, в котором живут десятки кошек и котов, спасенных с улицы. Здесь можно не только поиграть с хвостатыми, но и выпить чашечку кофе с пирожными в самой замурчательной компании. Каждые выходные проходят творческие мастер-классы: эбру, тэмари, акварель, вязание, каллиграфия — и все это только за стоимость пребывания в «Котиссимо». По четвергам и пятницам можно насладиться концертами классической или джазовой музыки.

Для бездомных котов команда кафе делает все, что в их силах: многих нашли самостоятельно, забрали к себе, вылечили и отогрели — теперь животные чувствуют себя в «Котиссимо» как дома. Если посетителям нравится какой-то из хвостатых подопечных, то его можно забрать.

У большинства обитателей этого большого и теплого дома своя история. В Фейсбуке разместили пост: хозяева собираются усыпить двух котов, если никто не захочет их забрать. Именно такая судьба ждала Бисмарка и Алмаза, если бы не команда «Котиссимо».

А вот кошку Филю усыплять не собирались — она была бездомной. Её нашли в подъезде и, как и остальных жителей кафе, забрали и приютили. Филе уже десять лет, и она ничего не видит. Сначала никто не понял, что кошка слепая. Она грелась на подоконнике, а когда решила слезть — упала и сильно ударилась. Её отвезли к ветеринару. Оказалось, что есть призрачная надежда на то, что зрение к ней вернется. Сейчас Филя получает все необходимое лечение.

  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей

За год работы котокафе больше 60 его обитателей нашли свой новый дом и любящих хозяев. К сожалению, бывают случаи, когда животных возвращают. Хозяйка полосатого красавца Осипа позвонила через неделю после того, как забрала его и сообщила, что у кота проблемы со здоровьем и что кафе должно забрать его обратно на лечение. Ветеринары не нашли ничего серьезного и сказали, что животное просто перекормили. Однако возвращать Осипа руководство кафе не стало: если кота в самом начале возвращают «по гарантии», значит, хозяева пока не готовы нести ответственность за животное.
  • «Котиссимо»: добро празднует юбилей
    Осипу не совсем повезло с новыми хозяевами, и он вернулся в котокафе.

У этих котов, несмотря на их непростые истории, есть один общий праздник — все они ровно год назад обрели приют. Приходите поздравить пушистых обитателей «Котиссимо», они будут искренне рады каждому по адресу: Новая Басманная, 31.

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