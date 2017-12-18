Новости Китая и России — в одном приложении
Мобильное приложение «Россия-Китай: главное» — новый новостной аггрегатор, который позволяет быстро узнать всю актуальную информацию о жизни двух стран. Весь контент распределен по нескольким категориям:
• Новости — последние известия из России и Китая;
• Видео — главные новостные видеосюжеты из двух стран;
• Радио — онлайн-трансляция Международного радио Китая;
• Туризм — раздел с информацией об интересных местах и каленадарных праздниках России и Китая;
• Прямой эфир — освещение главных культурных и национальных событий двух стран;
• Наука и техника — поисковая система научно-технической информации;
• Дип-информация — раздел с контактными данными посольств и генконсульств двух стран в России и Китае;
• В приложение встроен онлайн переводчик с китайского на русский — и с русского на китайский, что делает более удобным общение между гражданами двух стран.
Церемония запуска приложения состоялась в конце осени 2017 года в московском Центре китайской культуры. Основателями проекта стали Международное радио Китая и Международное информационное агентство «Россия сегодня».
Мобильное приложение «Россия-Китай: главное» уже пользуется популярностью. Скачать приложение можно в AppStore и Android Play Market.
«Приложение «Россия и Китай, главное» — прямой ответ на запрос общественности обеих стран. Мы создали информационный канал, связывающий страны, гарантирующий взаимодействие, которое, в свою очередь, — важный фактор мировой стабильности и развития наших экономик, наших обществ и наших цивилизаций», — отметил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
«Россия-Китай: главное» будет интересно не только людям зрелого возраста, но и молодому поколению, так как в приложении размещаются не только главные политические новости обеих стран, но и культурно-образовательные, которые позволят гражданам России и Китая больше узнать друг о друге, проникнутся культурой и жизнью дружественной страны.